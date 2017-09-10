Число жертв "Ирмы" на острове Сен-Мартен возросло

Netherlands Ministry of Defence/Handout via REUTERS

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Число погибших из-за урагана "Ирма" в голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море возросло до четырех человек, сообщается на сайте правительства Нидерландов. Ранее сообщалось о двух погибших и 43 пострадавших.

"Береговая охрана обнаружила тела двух человек в воде у Пуант-Пируэт в голландской части острова Сен-Мартен. Подробности о личности и гражданстве погибших пока не известны, сообщил премьер-министр Марк Рютте на пресс-конференции о последствиях урагана "Ирма", — говорится в сообщении на сайте правительства.

По информации правительства, ураган "Хосе", который прошел мимо Сен-Мартена в субботу, не принес значительных разрушений. Восстановительные работы уже возобновлены. При первой возможности власти Нидерландов направят на остров транспортный самолет ВВС страны с продовольствием и предметами первой необходимости.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Сейчас "Ирма" приближается к южной границе США и штату Флорида, где, по прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Планируется эвакуировать 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

В настоящий момент "Ирме" снова присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла до 130 миль (около 200 км/час). Ураган набрал силу в теплых океанских водах, через которые идет к побережью Флориды.