Ураган "Ирма" пройдет на пике силы по западному побережью Флориды

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" сохранит максимальную разрушительную силу при прохождении западного побережья Флориды, где расположен пятый по величине город штата Санкт-Петербург, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

По данным синоптиков, ураган продолжит двигаться вдоль юго-западной части побережья, скорость ветра будет расти по мере перемещения.

Центр сохранил действие предупреждения о максимальной опасности для жителей побережья залива Тампа, на котором стоит Санкт-Петербург, а также города Норт-Майами-Бич и архипелага Флорида-Киз.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Ураган приближается в настоящий момент к южной границе США и штату Флорида, где, по прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 120 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

В настоящий момент "Ирме" снова присвоена категория 4 из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла — до 130 миль (около 200 км в час). Ураган набрал силу в тёплых океанских водах, через которые идёт к побережью Флориды.