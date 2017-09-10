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    Ураган "Ирма" пройдет на пике силы по западному побережью Флориды

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (105)

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    Национальный центр предупреждения ураганов США информирует, что ураган "Ирма" продолжит двигаться вдоль юго-западной части побережья, скорость ветра будет расти по мере перемещения.
    Ураган Ирма
    REUTERS Alvin Baez

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" сохранит максимальную разрушительную силу при прохождении западного побережья Флориды, где расположен пятый по величине город штата Санкт-Петербург, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

    Ураган Ирма приближается к Флориде
    CBS News
    Флорида замерла в ожидании урагана "Ирма"

    По данным синоптиков, ураган продолжит двигаться вдоль юго-западной части побережья, скорость ветра будет расти по мере перемещения.

    Центр сохранил действие предупреждения о максимальной опасности для жителей побережья залива Тампа, на котором стоит Санкт-Петербург, а также города Норт-Майами-Бич и архипелага Флорида-Киз.

    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Ураган приближается в настоящий момент к южной границе США и штату Флорида, где, по прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 120 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

    В настоящий момент "Ирме" снова присвоена категория 4 из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла — до 130 миль (около 200 км в час). Ураган набрал силу в тёплых океанских водах, через которые идёт к побережью Флориды.

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