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    Трамп призвал ООН защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря"

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (122)

    (обновлено: )29615
    По словам американского лидера Дональда Трампа, страны-члены ООН должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

    "Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие", — заявил президент США.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

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