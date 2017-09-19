Трамп призвал ООН защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря"

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

"Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие", — заявил президент США.

Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.