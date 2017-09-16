Климкин подтвердил скорую встречу Порошенко и Трампа

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп 21 сентября обсудят сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Во-первых, есть ряд вопросов. Я, конечно, не могу сказать за президента Соединенных Штатов, что он затронет во время встреч. Но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса. Конечно, будем обсуждать совместную тактику, поскольку мы ее уже проговорили с Куртом Волкером, должны согласовать и на высшем уровне", — сказал Климкин.

"Будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности. Безусловно, это один из ключевых вопросов, и, конечно, будем обсуждать содействие Соединенных Штатов для дальнейшего продвижения наших реформ", — заявил Климкин.

По его словам, он лично будет участвовать во встрече президентов. Также к переговорам будут привлечены советники по национальной безопасности, постоянные представители стран в ООН Владимир Ельченко и Никки Хейли.

"Это будет встреча, в которой будут участвовать все, кто нужны, чтобы обсуждать всю повестку дня", — сказал Климкин.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Порошенко и Трампа состоится в четверг, 21 сентября.