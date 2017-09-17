Трамп смягчился в вопросе Парижского соглашения - СМИ

КИЕВ, 17 сент — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп готов смягчить позицию по Парижскому соглашению по климату, отказавшись от выхода из договора, сообщает AFP со ссылкой на официального представителя ЕС по вопросам климата Мигеля Ариаса Канэте.

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"Соединенные Штаты заявили, что они не будут пересматривать Парижское соглашение, но они попытаются пересмотреть условия своего участия в этом соглашении", — сказал чиновник после встречи в Монреале министров из 30 стран, посвященной изменениям климата.

По словам Канэте, на следующей неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча с представителями США, в ходе которой планируется оценить позицию Вашингтона.

The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщила со ссылкой на источник, что советник Белого дома Эверетт Эйссенстат в ходе встречи в Монреале заявил, что Вашингтон изучает изучает условия Парижского соглашения и не намерен разрабатывать новый договор.

В то же время официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что позиция Вашингтона по Парижскому соглашению осталась неизменной. "США выйдут (из соглашения — ред.), если не получат проамериканские условия" — написала она в Twitter.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс также опровергла готовность Вашингтона пойти на уступки в этом вопросе. "Президент высказался совершенно четко, что Соединенные Штаты выйдут из (соглашения), если не получать более выгодные для себя условия", — говорится в ее заявлении.

В начале августа Госдепартамент официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что США "открыты к тому, чтобы снова присоединиться к соглашению", если "будут созданы более выгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков".

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского договора первого июня. При этом глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от того, смогут ли они заключить "справедливую сделку".

По его словам, Парижское соглашение ставит Вашингтон в невыгодное положение, создавая выгоду для других стран. Так, по словам Трампа, продолжая оставаться участником сделки, США к 2025 году могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест.