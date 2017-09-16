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    Трампу предложили помиловать Ассанжа в обмен на ценную информацию

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    Конгрессмен-республиканец считает, что в обмен на помилование Ассанж представил бы жесткие диски или другие носители данных, которые бы указывали на то, кто взломал Демократическую партию США во время президентских выборов-2016.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    NIKLAS HALLE'N / AFP

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предложил администрации президента США Дональда Трампа помиловать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В обмен тот представит доказательства невмешательства России в американские выборы, сообщает газета Wall Street Journal.

    В среду Рорабахер говорил по телефону с главой аппарата Белого дома Джоном Келли и предложил сделку о помиловании Ассанжа.

    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    JOHN STILLWELL / POOL / AFP
    Победа за победой. Ассанж готовится выйти из заточения

    Он считает, что в обмен на помилование Ассанж представил бы жесткие диски или другие носители данных, которые бы указывали на то, кто взломал Демократическую партию США во время президентских выборов-2016.

    "Он ничего не получит, если то, что он нам предоставит, не будет доказательством", — сказал Рорабахер. Он также настаивал на встрече Ассанжа с представителем Трампа, который имеет непосредственный доступ к президенту.

    Информацию о такого рода разговоре подтвердил чиновник администрации Трампа, пишет газета. Сам Рорабахенр подтвердил, что разговаривал на этой неделе с Келли, но отказался сообщать детали разговора.

    В августе Ассанж заявил, что никогда не обращается к общественности через третьих лиц, и только его прямые заявления могут считаться достоверными. Таким образом он прокомментировал заметку американского издания Hill о том, что в ходе встречи с Рорабахером якобы заявил о непричастности России к взлому баз данных Демократической партии в 2016 году.

    В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. 

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