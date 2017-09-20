Лукашенко назвал численность белорусской армии

Sergei GAPON / AFP

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские войска, которые были задействованы в совместных учениях "Запад-2017", вернутся в места постоянной дислокации.

"Все войска будут возвращены в места постоянной дислокации — и белорусские, и российские", — заявил Лукашенко журналистам на полигоне "Борисовский" по окончании завершающей фазы учений.

Президент Белоруссии выразил непонимание в связи с развернувшейся в СМИ ряда стран кампанией по дискредитации белорусско-российских учений. При этом он подчеркнул, что данная дискредитация "была крайне непрофессиональной". По его словам, то количество российских военнослужащих, которые участвовали в учениях на территории Белоруссии, не могли существенно повлиять на ситуацию в регионе. Лукашенко напомнил, что численность белорусской армии составляет 75 тысяч человек.

Как подчеркнул президент, еще до начала учений страны гарантировали, что российские военнослужащие по их окончании вернутся на свою территорию. "У нас не было такого замысла (оставлять российских военнослужащих после учений — ред.)", — отметил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не является агрессивным государством. "С нашей земли никогда не исходили войны. Мы не хотим воевать, мы только восстановили довоенный уровень населения… Мы не будем воевать против кого-либо, если нас не будут трогать", — сказал президент. Он призвал критиков учений успокоиться. При этом он выразил уверенность, что буквально через неделю тема возможного пребывания российских военнослужащих в Белоруссии "сама по себе отпадет".

"Если нам понадобится привлечь братьев-россиян на помощь, это будет сделано мгновенно. Мы это тоже отрабатывали эти меры на учениях", — заявил Лукашенко.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что до 30 сентября личный состав, техника вооруженных сил Белоруссии и РФ вернутся в места постоянной дислокации после учений "Запад-2017".

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

Ранее ряд стран, в том числе Украина, Польша и прибалтийские республики, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений. При этом заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.