Белорусы отремонтируют украинские дороги. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Дочерняя компания белорусского государственного холдинга "Белавтодор" получила право строить и ремонтировать автомобильные дороги в Украине, сообщила пресс-служба компании.

Ранее "Белавтодор" выиграл тендер на право ремонтировать участок автодороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смила-Умань.

В апреле этого года президент Петр Порошенко призвал белорусские предприятия к участию в тендерах по строительству дорог в Украине.

Насколько сотрудничество между Украиной и Беларусью может быть удачным и выгодным, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры

Каковы перспективы привлечения белорусских компаний к ремонту и строительству дорог в Украине?

— Дороги в Беларуси гораздо лучше, чем у наших даже западных соседей, чем в Польше и Словакии, например. Потому привлечение белорусских подрядчиков для ремонта автомобильных дорог — это однозначно плюс. Что касается "Укравтодора", он ремонтом автомобильных дорог не занимается. В Украине ремонт автомобильных дорог выполняют исключительно частные компании. И кроме украинских частных компаний, и турецких, которые работают на украинском рынке, и польских, будет еще и белорусская.

"Белавтодор" предложил лучшие условия, участвуя в тендере? Они готовы гарантировать качество работы?

— Участвовали в тендере в системе Prozorro. И система предполагает проведения аукциона на понижение цены. Соответственно, белорусская компания предложила наилучшие условия.

А как будут контролировать работу белорусских подрядчиков? Кто это будет делать?

— Так же, как и других подрядчиков. Белорусские подрядчики от украинских, турецких или польских ничем не отличаются. И процедуры для все подрядчиков по контролю качества одинаковые.

Обычно качество выполнения работы контролируют региональные подразделения Государственного агентства автомобильных дорог Украины, а также соответствующие органы архитектурно-строительной организации.

Белорусская компания зайдет для реализации одного проекта или намерена закрепиться на украинском рынке?

— Во-первых, вопрос не строительства, а ремонта дорог идет. У нас сейчас такое состояние улично-дорожной сети, что, к сожалению, нужно в первую очередь концентрировать внимание на ремонте существующих дорог, а не на строительстве новых. А что касается других тендеров, то компания имеет право принимать участие во всех тендерах. Конечно, есть ограничения по асфальтным заводам, которые компания будет ставить в Украине, поскольку асфальт от асфальтного завода перевозить можно на 100, максимум на 150 км. И через всю страну, конечно, асфальт возить довольно сложно. Потому логистически каждая компания, которая занимается ремонтом дорог, она определяется, в каких регионах ей логистически удобно работать.

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Что касается технологий, которые применяют иностранные подрядчики, они сильно отличаются от украинских технологий?

— Технологии и применяемая техника абсолютно одинаковы. То есть, в принципе, что касается проектных решений, это делают не подрядчики, строители, а компании, которые готовят проектную документацию. И подрядчик уже по ремонту, строительству дороги, он выполняет те решения, которые были подготовлены проектной компанией, и прошли все процедуры согласования.

Из каких стран еще могут зайти компании по строительству дорог в Украину?

— В принципе, ограничений нет для этого. Но в первую очередь, ограничение в том, что крупные компании хотят заходить на тендеры с большими объемами работ. Что касается Украины, то ключевое ограничение — это объем финансируемый работ. Потому что когда "Укравтодор", например, проводит тендеры по проектам ремонта совместно с кредитными линиями ЕБРР, Европейского инвестиционного банка или Всемирного банка, то желающих всегда очень много. Поскольку это долгосрочные проекты со стабильным финансированием. А что касается проектов, которые финансируются за счет госбюджета, то, как правило, участников гораздо меньше, и это либо украинские компании, либо компании из соседних стран, поскольку объемы отличаются в десятки раз. И это годовые контракты.

А создание Дорожного фонда, который анонсировали в правительстве, поможет в обеспечении необходимого уровня финансирования? И сможет ли это заинтересовать крупные иностранные компании?

— Да, Дорожный фонд позволит увеличить объемы финансирования ремонта дорог в стране. И также "Укравтодор" работает над тем, чтобы иметь возможность заключать не годовые договора, как это есть сейчас, а как и в Европе, делать договора на несколько лет, которые позволяют подрядчику планировать свою деятельность в стране не на один год, а на несколько лет вперед.

А когда такой Дорожный фонд может быть создан?

— Дорожный фонд должен начать работать с 1 января 2018 года. И также одновременно с этим будет проходить процесс передачи дорог местного значения на уровень областных государственных администраций. Из 170 тысяч километров автомобильных дорог, которые соединяют между собой населенные пункты, в ведении Государственного агентства автомобильных дорог Украины останется 50 тысяч километров, а 120 тысяч километров дорог — это дороги, которые соединяют между собой села, а также дороги между районными центрами и селами, будут переданы на уровень областных государственных администраций. Также областные государственные администрации получат 35% средств Дорожного фонда на ремонт и содержание сети дорог местного значения.

А за счет чего будет наполняться Дорожный фонд? Какими суммами он сможет оперировать?

— Дорожный фонд будет наполняться за счет в первую очередь это акцизы на топливо, акцизы на запчасти для автомобилей и акцизы на автомобили. То есть если сейчас эти деньги идут просто в общий доход бюджета, и абсолютно на основе субъективного решения министра финансов и парламента потом распределяются на любые нужды, и в том числе дороги, то Дорожный фонд защитит эти деньги. И соответственно, все средства, которые собираются от автомобилистов, будут направляться на дороги. Это позволит увеличить объем финансирования дорожной отрасли где-то в 2-2,5 раза.

Сейчас активно обсуждается идея строительства платных дорог в Украине. Какие компании заинтересованы в подобных проектах?

— Опять же. Давайте отделять: мухи отдельно, котлеты отдельно. В первую очередь нам необходимо изменить закон о концессии на автомобильные дороги. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте, разработан группой народных депутатов. Очень хороший законопроект. Он действительно позволит изменить ситуацию в отрасли и привлечь частный капитал в сферу строительства автомобильных дорог. И "Укравтодор" сейчас работает над подготовкой двух проектов строительства автомобильных дорог в условиях концессии. В первую очередь это новая дорога Киев-Белая Церковь, которая должна пройти абсолютно по новой трассе. И, соответственно, разгрузить нынешнюю дорогу Киев-Белая Церковь, которая будет бесплатной альтернативой по проезду в этом направлении. А второй проект — это дорога от Львова до польской границы. Но опять же, что касается концессионных дорог, их количество даже в странах Восточной, Центральной Европы не очень большое, и не превышает 1% от общей протяженности сети.

Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил в эфире "ГС", что планируемых правительством средств на улучшение качества дорог не хватит, чтобы привести всю дорожную сеть в надлежащее состояние.

Ранее первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов в эфире "ГС" рассказал, по какому принципу будут ремонтировать дороги в 2017 году, а также поделился своим мнением по поводу Е-декларирования и работы главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.