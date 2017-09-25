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    Общество

    Белоруссия выразила протест из-за акции возле посольства в Киеве

    (обновлено: )36651
    Посольство Белоруссии в Киеве потребовало обеспечить безопасность функционирования дипломатической миссии республики в украинской столице.
    Флаг Белоруссии
    RIA News

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Киеве сообщило в понедельник, что выразило Украине протест из-за хулиганской акции возле диппредставительства республики.

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    Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

    По информации посольства, 23 сентября группа людей провела перед его зданием "хулиганскую акцию антибелорусской направленности".

    "Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь на Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", — сообщила пресс-служба посольства.

    Белорусская сторона также потребовала обеспечить безопасность функционирования дипломатической миссии республики.

    Ранее посольство Украины в Белоруссии рекомендует гражданам Украины пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом.

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