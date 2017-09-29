Под Хмельницким упал военный самолет

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Примерно в 20-30 км от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, в пятницу упал военный самолет, сообщает УНИАН со ссылкой на высокопоставленного чиновника Хмельницкой ОГА. Канал ENA CHANNEL GREECE на Youtube Появилось видео с места падения самолета в Греции, где погибли украинцы

По его словам, на место происшествия выехали спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантинове Хмельницкой области.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия. Подробности чрезвычайного происшествия устанавливаются.

В результате падения военного самолета погибли два пилота, сообщил источник. По его данным, речь идет об учебно-военном самолете Л-39.

В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о крушении самолета и гибели пилотов.

"Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли. На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются", — говорится сообщении Генштаба в Facebook.

Генштаб ВСУ/Facebook, 29 сентября 2017

Ранее сообщалось, что в Греции разбился частный самолет, в результате чего погибла семья из Украины.