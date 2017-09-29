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    Происшествия

    Под Хмельницким упал военный самолет

    (обновлено: )143370
    В результате падения военного самолета Л-39 погибли два пилота. На месте авиакатастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.
    Учебно-боевой самолет Л-39. Архивное фото
    Генштаб ВСУ/Facebook

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Примерно в 20-30 км от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, в пятницу упал военный самолет, сообщает УНИАН со ссылкой на высокопоставленного чиновника Хмельницкой ОГА.

    На месте падения самолета в Греции
    Канал ENA CHANNEL GREECE на Youtube
    Появилось видео с места падения самолета в Греции, где погибли украинцы

    По его словам, на место происшествия выехали спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантинове Хмельницкой области.

    Сейчас проводятся следственно-оперативные действия. Подробности чрезвычайного происшествия устанавливаются.

    В результате падения военного самолета погибли два пилота, сообщил источник. По его данным, речь идет об учебно-военном самолете Л-39.

    В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о крушении самолета и гибели пилотов.

    "Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли. На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются", — говорится сообщении Генштаба в Facebook.

    Генштаб ВСУ/Facebook, 29 сентября 2017

    Ранее сообщалось, что в Греции разбился частный самолет, в результате чего погибла семья из Украины.

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