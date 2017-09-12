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    Умер пилот, пострадавший при крушении самолета под Харьковом

    (обновлено: )123
    За штурвалом самолета, потерпевшего крушение накануне, находился 55-летний житель Николаева. От полученных травм он скончался в Нововодолажской центральной районной больнице.
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Пилот, пострадавший во время падения самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался утром во вторник. Об этом Vgorode сообщил директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev
    Крушение легкомоторного самолета под Харьковом. Первые кадры

    Он умер около 9:30 в больнице.

    "За штурвалом находился 55-летний пилот, житель Николаева. С места трагедии его увезли в Нововодолажскую центральную районную больницу, а затем направили на операцию в Харьков. К сожалению, спасти мужчину не удалось", — сообщил Сидоренко.

    По словам врачей, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Легкий одномоторный самолет в понедельник проводил авиационно-химические работы. В результате аварии пострадал пилот.

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