Умер пилот, пострадавший при крушении самолета под Харьковом

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Пилот, пострадавший во время падения самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался утром во вторник. Об этом Vgorode сообщил директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Он умер около 9:30 в больнице.

"За штурвалом находился 55-летний пилот, житель Николаева. С места трагедии его увезли в Нововодолажскую центральную районную больницу, а затем направили на операцию в Харьков. К сожалению, спасти мужчину не удалось", — сообщил Сидоренко.

По словам врачей, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Легкий одномоторный самолет в понедельник проводил авиационно-химические работы. В результате аварии пострадал пилот.