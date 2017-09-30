Причиной ЧП на военных арсеналах, вероятно, были диверсии РФ - Луценко

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Причиной последних пожаров на военных арсеналах Украины, скорее всего, были диверсии со стороны России, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел были эвакуировали. В результате происшествия пострадали два человека. ГПУ заявила о детонаторе, заложенном на складе под Винницей.

Читайте также: "И никакое НАТО не поможет". Причины катастрофы под Винницей

"У нас было объективное расследование ситуации в Сватово. Был уволен замначальника Генштаба, который отвечал за это. Еще около 80 руководителей разных ведомств, разных направлений Минобороны и Генштаба были уволены. Однако это не дало результатов", – сказал Луценко в эфире телеканала "Интер".

Генпрокурор подчеркнул, что кадровые выводы не дали необходимого эффекта, поскольку взрывы вызваны действиями РФ.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии. По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру", – заявил Луценко.

В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. В городе и близ была лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погибли два человека и еще двое получили ранения.

Смотрите инфографику: Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.