наверх
30.09.201701:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    ЧП в Калиновке. Виновных надо наказать по законам военного времени - эксперт

    Тема:

    Взрывы под Винницей: расследование (116)

    (обновлено: )72
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской поликонсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что виновным во взрывах на складе в Калиновке будет назначен "стрелочник", а должна отвечать вся вертикаль.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Пожарная сигнализация на военных складах вблизи города Калиновка Винницкой области не работала. А половина технических средств охраны отсутствовали. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    vinnitsa.info
    Ищем стрелочника. Кого назначат виновным за взрывы в Калиновке

    Президент Украины Петр Порошенко считает, что пожар начался в результате диверсии. В то же время член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за ЧП. Муженко в свою очередь заявил, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

    О том, кто должен ответить за ЧП, высказался директор Украинской поликонсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "К сожалению, я думаю, что опять будет назначен стрелочник. Если посмотреть, кто был наказан в предыдущих событиях — это замкомандира части по обеспечению, завскладом, и тому подобные. Вышестоящее руководство и командование ответственности не несет. А по-хорошему это должно пройти по всей вертикали. И в данной ситуации, наверное, можно согласиться с Турчиновым, который говорит, что должны понести ответственность все. Потому что за такой контролинг отвечает, в том числе и СБУ. Но с другой стороны, не стоит забывать, кто в этом государстве является главнокомандующим. Это президент Украины (…) И ответственность за происшествие виновный должен нести по законам военного времени", — заявил эксперт.

    Читайте также: "И никакое НАТО не поможет". Причины катастрофы под Винницей

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов