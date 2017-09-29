ЧП в Калиновке. Виновных надо наказать по законам военного времени - эксперт

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Пожарная сигнализация на военных складах вблизи города Калиновка Винницкой области не работала. А половина технических средств охраны отсутствовали. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что пожар начался в результате диверсии. В то же время член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за ЧП. Муженко в свою очередь заявил, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

О том, кто должен ответить за ЧП, высказался директор Украинской поликонсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"К сожалению, я думаю, что опять будет назначен стрелочник. Если посмотреть, кто был наказан в предыдущих событиях — это замкомандира части по обеспечению, завскладом, и тому подобные. Вышестоящее руководство и командование ответственности не несет. А по-хорошему это должно пройти по всей вертикали. И в данной ситуации, наверное, можно согласиться с Турчиновым, который говорит, что должны понести ответственность все. Потому что за такой контролинг отвечает, в том числе и СБУ. Но с другой стороны, не стоит забывать, кто в этом государстве является главнокомандующим. Это президент Украины (…) И ответственность за происшествие виновный должен нести по законам военного времени", — заявил эксперт.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".