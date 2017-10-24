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    Жестокое убийство бойца АТО: полиция опубликовала фото подозреваемого

    (обновлено: )266
    Как сообщается, мужчина обоснованно подозревается в убийстве 36-летнего участника АТО, чье бездыханное тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 21 октября в Броварах.
    Подозреваемый в убийстве бойца АТО под Киевом
    Фото со страницы Нацполиции в Facebook

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. По подозрению в убийстве в Броварах бойца АТО Руслана Яцюка полиция разыскивает местного жителя Ростомяна Левона Гагиковича. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области и показали фото подозреваемого.

    Сообщается, что Ростомян 07.11.1986 г.р. обоснованно подозревается в убийстве 36-летнего участника АТО, чье бездыханное тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено возле одного из развлекательных учреждений в Броварах.

    Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией про местонахождения Ростомяна, либо являются свидетелями преступления, сообщить об этом в дежурную часть Броварского отдела полиции по телефону (097) 759-43-24, или на спецлинию "102". В полиции гарантируют анонимность.

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