В ЕС заявили о невозможности пересмотра соглашения по иранскому атому

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила о невозможности пересмотра соглашения по ядерной программе Ирана.

"Альтернатив соглашению нет, и абсолютно точно невозможно пересмотреть его", — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.

По словам политдиректора ЕС, "совершенно очевидно, что сделка работает".

"Интерес Евросоюза заключается в том, чтобы защищать это соглашение, и мы будем продолжать это делать", — добавила Шмид.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут из соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.