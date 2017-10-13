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    США ввели новые санкции против Ирана

    (обновлено: )35
    США ввели ряд односторонних санкций против Ирана, в том числе по программе создания баллистических ракет и по правам человека. В этот раз США ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. США ввели новые санкции против Ирана, говорится в заявлении на сайте минфина США.

    Так, Штаты внесли еще четыре организации в список санкций по Ирану.

    Пуск баллистической ракеты Ирана. Видео
    РИА Новости
    Пуск баллистической ракеты Ирана

    В списке оказались иранские компании Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering Company и Shahid Alamolhoda Industries, а также китайская фирма Wuhan Sanjiang Import And Export Company.

    США ввели ряд односторонних санкций против Ирана, в том числе по программе создания баллистических ракет и по правам человека.

    Также США ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. КСИР добавлен в список организаций, которые, по мнению США, поддерживают терроризм.

    В вооруженных формированиях КСИР числятся более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил.

    Как ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран остается главным спонсором терроризма, связанным с "Аль-Каидой", "Талибаном" и другими организациями.

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