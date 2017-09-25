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    В Иране отреагировали на очередной запрет Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (303)

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    По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, "мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа".
    Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает новый запрет американского президента Дональда Трампа на въезд иранцев в США оскорбительным.

    "Мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа", — написал Зариф в Twitter.

    ​Ранее Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада запрет вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

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    При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.

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