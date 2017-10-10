У Трампа есть несколько вариантов по сделке с Ираном

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Вашингтон не ограничивается каким-либо одним вариантом в вопросе ядерной сделки с Ираном, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

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"Я знаю, что несколько планов было обсуждено и несколько разных опций, предложений. У любого президента есть команда нацбезопасности, и на этом пути несколько предложений как это может выглядеть, чтобы эти вещи работали", — ответила она на вопрос журналиста, рассматривает ли США альтернативные варианты по иранской сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Напомним, ранее Трамп заявил о сотрудничестве Ирана с КНДР.