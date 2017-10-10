наверх
11.10.201700:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    У Трампа есть несколько вариантов по сделке с Ираном

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (56)

    (обновлено: )27
    По данным официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Дональд Трамп в сором времени представит всеобъемлющую стратегию США в отношении Ирана.

    КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Вашингтон не ограничивается каким-либо одним вариантом в вопросе ядерной сделки с Ираном, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Пуск баллистической ракеты Ирана. Видео
    РИА Новости
    Пуск баллистической ракеты Ирана

    Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

    Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    "Я знаю, что несколько планов было обсуждено и несколько разных опций, предложений. У любого президента есть команда нацбезопасности, и на этом пути несколько предложений как это может выглядеть, чтобы эти вещи работали", — ответила она на вопрос журналиста, рассматривает ли США альтернативные варианты по иранской сделке.

    Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

    Напомним, ранее Трамп заявил о сотрудничестве Ирана с КНДР

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое