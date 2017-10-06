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    Трамп на встрече с военными обвинил Иран в нарушении ядерного соглашения

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (96)

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    По данным некоторых американских СМИ, Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году.
    Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на встрече с военным руководством страны в очередной раз обвинил Иран в нарушении духа ядерного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на Геассамблее ООН.
    REUTERS Kevin Lamarque
    А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    "Мы не должны позволить Ирану получить ядерное оружие. Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживаются духа этого соглашения. И мы обсудим это сегодня вечером", — заявил Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

    Во встрече принимают участие, в частности глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд,

    Ранее в четверг газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По информации издания, президент США считает, что ядерная сделка "не отвечает национальным интересам США".

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    Ранее глава Пентагона говорил прямо противоположное: он констатировал, что Иран фактически соблюдает соглашение и выходить из него США не стоит.

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