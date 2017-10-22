Под Киевом зарезали известного бойца АТО (18+)

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В субботу в Броварах около четырех часов утра возле центрального входа в трикотажную фабрику обнаружили тело участника боевых действий, бойца 11 батальона "Киевская Русь", председателя ОО "Родной край", 36-летнего Руслана Яцюка, пишет местное издание "Трибуна Бровары".

Осматривая место преступления, правоохранители в ста метрах от тела, при входе в помещение автошколы "Автомобилист", возле бара "911", обнаружили пятно крови. Другое пятно было там, где нашли труп. Начальник Броварской полиции Олег Янчинский сообщил, что Яцюка девять раз ударили ножом, причем один из ударов пришелся прямо в сердце.

В баре, возле которого обнаружили кровь, комментировать случившееся отказались, сославшись на запрет следователей. Утром правоохранители обыскали территорию, где лежало тело, но, по словам очевидцев, ножа так и не нашли. На месте работала следственно-оперативная группа, кинологи.

Журналисты, ссылаясь на разговоры в толпе, отметили, что полицейские обнаружили бутылку спиртного со следами крови. Кроме того, ходят слухи, что разборки между мужчинами начались в три часа ночи, а потом переросли в драку.

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Яцюка мобилизовали в мае 2014 года. Сначала он был командиром отделения связи, затем — командиром взвода связи. Вместе с другими бойцами взвода участвовал в боях в Дебальцево, Чигар, в феврале 2015 года в Донецком аэропорту. В феврале-мае 2015 года исполнял обязанности начальника связи батальона. Во время службы в АТО Руслан получил контузию. Вернувшись домой, он оформил II группу инвалидности. Яцюк жил с родителями, женат не был. По факту убийства начато уголовное производство.

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