Тренды дня: АТО в Каталонии не будет

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

История с независимостью испанской Каталонии вышла на новый виток. Накануне, председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Пучдемон, выступая в парламенте с результатами референдума, предложил приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

"Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — заявил Пучдемон, выступая перед парламентом.

"Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры", — отметил Пучдемон.

Не менее громким стало и заявление президента Чехии Милоша Земана, который в ПАСЕ предложил урегулировать ситуацию с Крымом с помощью выплат Украине.

"Крым — это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli). <…> По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", - сказал Земан.

По мнению чешского президента, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Заявление Земана вызвало бурю негодования в украинском истеблишменте.

Украинские эксперты проанализировали предложение Пучдемона приостановить провозглашение независимости Каталонии, а также идею Земана о компенсациях за Крым.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, декларация о независимости Каталонии — это пустой документ без голосования каталонского парламента.

"Как я и прогнозировал, президент Каталонии Пучдемон на неопределенное время отложил признание парламентом независимости региона по итогам фейкового референдума. Чтобы и дальше продолжить торги за денежные потоки с Мадридом. Собственно, ради этого и был устроен референдум", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

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Также Корнейчук считает, что предложение отложить независимость является попыткой властей Каталонии "сохранить лицо перед своими избирателями, которых они пригнали на фейковый референдум".

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

Как отметил политический эксперт Николай Спиридонов, идея Пучдемона отложить независимость свидетельствует о том, что "мяч пролетел мимо ворот", а попытки все же отделиться от Испании для Каталонии обречены на жесткую реакцию.

Экономист, шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов и политэксперт Юрий Романенко с иронией прокомментировали выступление Пучдемона.

"Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но в действие она не вступает. Он точно в Украине не учился?" - написал Романенко в Facebook.

Facebook Юрия Романенко Скриншот с сайта Facebook

Блинов в свою очередь отметил, что в Испании "не будет АТО".

"Не будет АТО. Карлес Пучдемон: "Я хочу последовать воле людей Каталонии стать независимым государством… Но мы предлагаем ОТЛОЖИТЬ действие декларации независимости… Это жест ответственности в пользу диалога», — уточнил в Facebook эксперт.

Facebook Андрея Блинова Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, комментируя предложение чешского президента по Украине и Крыму, назвал заявление Земана "абсолютно логичным".

"Относительно заявления президента Чехии. Абсолютно логичное заявление. И вообще: Эварду Бенешу также надо было брать с Германии за Судетскую область или деньгами, или нефтью…", - поделился мнением в Facebook Бондаренко.

Facebook Константина Бондаренко Скриншот с сайта Facebook

Корнейчук, напротив, считает, что не так важны слова Земана о Крыме и необходимости снятия санкций с России, как одобрительная реакция на них в ПАСЕ.

"На самом деле Порошенко сделал с 2014-го года все, чтобы Украина потеряла уважение на Западе, а международная поддержка против России превратилась в обузу и для ЕС, и для США. Существует мнение, что кое-где на Банковой затесались таки агенты Кремля…", - подытожил аналитик.