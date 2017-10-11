Тренды дня: АТО в Каталонии не будет

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
История с независимостью испанской Каталонии вышла на новый виток. Накануне, председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.
Пучдемон, выступая в парламенте с результатами референдума, предложил приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.
"Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — заявил Пучдемон, выступая перед парламентом.
"Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры", — отметил Пучдемон.
Не менее громким стало и заявление президента Чехии Милоша Земана, который в ПАСЕ предложил урегулировать ситуацию с Крымом с помощью выплат Украине.
"Крым — это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli). <…> По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", - сказал Земан.
По мнению чешского президента, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Заявление Земана вызвало бурю негодования в украинском истеблишменте.
Украинские эксперты проанализировали предложение Пучдемона приостановить провозглашение независимости Каталонии, а также идею Земана о компенсациях за Крым.
По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, декларация о независимости Каталонии — это пустой документ без голосования каталонского парламента.
"Как я и прогнозировал, президент Каталонии Пучдемон на неопределенное время отложил признание парламентом независимости региона по итогам фейкового референдума. Чтобы и дальше продолжить торги за денежные потоки с Мадридом. Собственно, ради этого и был устроен референдум", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.
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Также Корнейчук считает, что предложение отложить независимость является попыткой властей Каталонии "сохранить лицо перед своими избирателями, которых они пригнали на фейковый референдум".
Как отметил политический эксперт Николай Спиридонов, идея Пучдемона отложить независимость свидетельствует о том, что "мяч пролетел мимо ворот", а попытки все же отделиться от Испании для Каталонии обречены на жесткую реакцию.
Экономист, шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов и политэксперт Юрий Романенко с иронией прокомментировали выступление Пучдемона.
"Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но в действие она не вступает. Он точно в Украине не учился?" - написал Романенко в Facebook.
Блинов в свою очередь отметил, что в Испании "не будет АТО".
"Не будет АТО. Карлес Пучдемон: "Я хочу последовать воле людей Каталонии стать независимым государством… Но мы предлагаем ОТЛОЖИТЬ действие декларации независимости… Это жест ответственности в пользу диалога», — уточнил в Facebook эксперт.
Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, комментируя предложение чешского президента по Украине и Крыму, назвал заявление Земана "абсолютно логичным".
"Относительно заявления президента Чехии. Абсолютно логичное заявление. И вообще: Эварду Бенешу также надо было брать с Германии за Судетскую область или деньгами, или нефтью…", - поделился мнением в Facebook Бондаренко.
Корнейчук, напротив, считает, что не так важны слова Земана о Крыме и необходимости снятия санкций с России, как одобрительная реакция на них в ПАСЕ.
"На самом деле Порошенко сделал с 2014-го года все, чтобы Украина потеряла уважение на Западе, а международная поддержка против России превратилась в обузу и для ЕС, и для США. Существует мнение, что кое-где на Банковой затесались таки агенты Кремля…", - подытожил аналитик.