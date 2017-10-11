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    В ФРГ резко отреагировали на ситуацию с независимостью Каталонии

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (136)

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    Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, провозглашение независимости Каталонии в одностороннем порядке было бы безответственным.
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    Хавьер Луэнго | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Провозглашение независимости Каталонии в одностороннем порядке было бы безответственным шагом, решение возможно только в диалоге на основании права и конституции Испании, заявил в среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

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    REUTERS Enrique Calvo
    Во что выльется независимость Каталонии?

    Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент автономного сообщества приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

    "Провозглашение независимости Каталонии в одностороннем порядке было бы безответственным. Наш общий европейский опыт говорит о том, что сила Европы заключается в ее единстве и мире, который принесло европейское объединение… Верным остается: решение может быть принято только в диалоге на основе верховенства права и в рамках испанской конституции", — заявил Габриэль.

    Министр добавил, что решение должно быть поддержано большинством испанцев и каталонцев, в то время как "демонстрации последних дней указывают на то, что население Каталонии также расколото по вопросу независимости".

    Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".

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