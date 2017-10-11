Испания потребовала от Каталонии пояснить декларацию о независимости

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Правительство Испании требует от властей Каталонии объяснить: провозгласили ли они независимость автономии. Таким образом, оно предупреждает, что может задействовать 155 статью конституции, которая предполагает возможность приостановления самоуправления автономного сообщества, заявил премьер Мариано Рахой.

"Правительство потребует от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость", — заявил глава правительства.

По его словам, "это требование необходимо для введения в действие 155 статьи конституции". "Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам", — добавил он.

"Ответ, который даст глава женералитета, будет определять решения, которые примет правительство в ближайшие дни", — добавил Рахой.

155 статья конституции позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

В свою очередь официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул сообщил, что подписание декларации о независимости главой женералитета Карлесом Пучдемоном, а также еще некоторыми политиками, — это символический акт.

"Подписание — это символический акт, с помощью которого мы все подписали наши обязательства провозгласить независимость", — заявил он в интервью каталонскому телеканалу TV3.

Он также призвал премьера Испании Мариано Рахоя назначить "день, место и время" для переговоров с каталонскими властями.

Политик также заявил: если испанское правительство прибегнет к 155 статье конституции, это будет означать "что они не хотят вести диалог, а мы будем выполнять наши обязательства". Эта статья позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

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Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.