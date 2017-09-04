За лето в зоне АТО погибли 55 военных

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В течение лета 2017 года во время боевых действий на востоке Украины погибли 55 военнослужащие Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников. Об этом свидетельствуют ежедневные данные Информационно-аналитического центра нацбезопасности, сообщает "Тыждень".

Больше всего потерь украинская армия понесла за первый месяца лета — в июне погибли 23 военнослужащих ВСУ, ранения получили 111 бойцов антитеррористической операции.

В июле погибло 22 защитника Украины, еще 80 получили ранения.

В августе в зоне проведения АТО погибли 10 бойцов ВСУ, ранения получили 78 участников антитеррористической операции.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.