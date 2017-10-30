Матиос раскрыл карты: в зоне АТО погибает много и не в бою

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Военный прокурор впервые озвучил более менее приближенные к реальности данные о количестве украинских защитников погибших не от руки противника. Еще пол года назад Матиос занижал эту цифру на 90%. Сегодня военный прокурор решил сказать правду и открыть глаза украинцам на войну, смысл которой уже давно не понимает большинство граждан.

Правда об АТО — погибли не за родину

Украинская армия, грудью защищающая Европу от опасного агрессора в лице РФ, о чем неоднократно заявляет на встрече с европейскими лидерами президент Украины, сегодня превратилась в неподконтрольное воинской подразделение, где солдаты не выполняют приказы командиров, где не соблюдается устав, а рядовые живут по определенным понятиям, где можно ничего не делать, но при этом заработать. От вечного безделья, пьянства и отсутствия дисциплины небоевые потери в разы превзошли количество погибших в боях за время АТО.

"Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть от не боевых действий", — рассказал Анатолий Матиос в эфире информационно-политического ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

А это, как отметил военный прокурор, равно двум полноценным бригадам. По словам военного прокурора, эти люди погибли в результате того, что не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга.

Министр обороны Степан Полторак, в комментариях на другом канале не стал отрицать, что в армии есть небоевые потери. И причины, как отметил министр, разные.

"Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — сказал Полторак в эфире телеканала "112 Украина".

И это при том, что по данным ООН, с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года погибли по меньшей мере 9940 человек и еще 23 455 были ранены. Отмечается, что эта консервативная оценка сделана на основе имеющихся данных. Эти цифры включают военнослужащих, гражданское население и членов вооруженных групп. Вместе с тем, более 2 тысяч — это гражданские лица, которые погибли в ходе боевых действий.

А ведь еще недавно все было не так то и плохо. В апреле этого года, военный прокурор называл совсем другие данные по небоевым потерям в украинской армии. Матиос уверял, что с начала АТО, с 2014 года, армия потеряла всего 1 294 бойца не в боях.

"Никто не озвучивает ежедневные безвозвратные потери — небоевые и санитарные. Причина — застой на месте, социальные проблемы контингента призванного, а не контрактного, пьянство, злоупотребление — не в значительной степени — наркотическими средствами, неуставные отношения, неосторожность с оружием, плохое состояние здоровья, увечья и ДТП", — рассказывал Матиос.

Всего же, по словам прокурора, с начала АТО в ДТП погибли 112 человек, отравлений, в том числе наркотиками и алкоголем, было зафиксировано 96 случаев; самоубийств — 259 случаев, умышленных убийств — 121 случай, несчастных случаев: увечий, травматизма — 148 случаев, нарушений правил пожарной безопасности, обращения с оружием и боеприпасами — 111 случаев, нарушение мер безопасности — 40 случаев, 405 бойцов погибли от заболеваний.

Матиоса готовят на вынос

Есть разные оценки небоевых потерь. Но если брать из двух ранее озвученных Матиосом цифр, то даже последняя будет не точная. Погибло намного больше украинских военнослужащих.

"Проблема в том, что у нас отсутствует институт гражданского контроля и всю статистику ведет минобороны. А МО поступает с убитыми и ранеными на свое усмотрение: когда нужна конфронтация — боевые потери появляются, когда не нужна конфронтация, количество потерь занижается до минимума. Внутри министерства нет независимого органа, который мог бы контролировать данные по потерям. На откуп командира отдано решение, куда записать погибшего бойца — в боевые потери или не боевые. От этого зависят государственные выплаты. За боевые потери выплачивается компенсация. Сколько реально человек погибло в этой войне, надо будет разбираться еще долго. Особенно по потерям среди добробатов в начале боевых действий", — рассказал РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

Но эксперт уверен, что это еще даже не полуправда, что это только вершина айсберга, озвученная Матиосом. Цифры недалеки от истины, но скорее всего занижены, а количество небоевых потерь сегодня намного больше. И озвучены эти данные не случайно, Матиос на грани отставки и своими знаниями он пугает генпрокурора и президента.

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"В свое время Матиос написал законопроект о военной юстиции, хотел переплюнуть генпрокурора. С принятием этого закона у нас бы появилось второе министерство юстиции — военное. И Матиос хотел его возглавить. Но никто не захотел делиться полномочиями и законопроект не был внесен на рассмотрение ВР. Но, зная то, что Матиос очень амбициозный человек, его начали потихоньку отодвигать. И заговорили даже о его замене на другого человека. Военную прокуратуру возродили с началом боевых действий, чтобы не вводить военное положение. Сегодня активных боевых действий не ведется и роль военной прокуратуры незначительна. Военная служба правопорядка проводит все служебные расследования до суда. Матиоса такое положение дел не устраивает и он начал раскрывать карты", — подчеркивает военный эксперт.

Но при этом, по мнению Олег Жданов, в вооруженных силах процветает коррупция, до которой никому нет дела. Особенно на передовой.

"Механизм снятия процентных надбавок с военнослужащих за различные нарушения сегодня применяется во всю. В том числе за дисциплинарные проступки, употребление спиртных напитков, наркотиков, неподчинение приказа командира и так далее. Но это фундамент для коррупции, потому что решение принимает командир — хочу казню, хочу милую и никто не может проконтролировать и повлиять", — отмечает эксперт.

Сегодня в зоне АТО ситуация очень непростая, рассказывает Олег Жданов. От мобилизованных практически избавились, потому что взрослые дядьки не подчинялись молодым командирам, делали что угодно и ими очень было сложно руководить. Они больше всего добавляли неприятностей, пьянствовали, а там где распивалось спиртное, там и происходили небоевые потери. Сегодня набирают молодых контрактников, которых если что, лишают надбавок. Но при этом в войсках, дисциплина остается на низком уровне. Сегодня там некомплект офицеров, из армии все сбегают.

"Матиос озвучил более менее приближенные к реальности цифры небоевых потерь, которые старались тщательно скрывать, чтобы весь мир не ужаснулся тому, что реально происходит в украинской армии. Ведь сегодня, когда украинской власти удобно, у нас войны, у нас потери на фронте, а когда неудобно — тут же начинается "школьное", "хлебное", какое угодно перемирие. Положа руку на сердце, у нас и боевых потерь нет, не только небоевых, у нас нет войны. Нет военных действий, нет военных потерь. У нас АТО — это спецоперация, в которой вооруженные силы не должны принимать участие по определению", — подчеркивает военный эксперт.

Минобороны не опровергает, что более 10 тысяч военнослужащих погибли на за родину. Матиос рассказав правду подложил мину замедленного действия и в один миг развеял мифы и легенды о патриотизме украинских воинов сражающих за то, чтобы не отдать захватчику пядь украинской земли.