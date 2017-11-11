Сотни тысяч. Выяснилось, сколько военных получили сатус участников АТО

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.

С начала конфликта в Донбассе статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает Укринформ

"С начала антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами – 39 тысяч 594 человека. Статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в АТО", – сказал Лысенко.

По его словам, только за прошлую неделю более 20 участников АТО были награждены знаками отличиями и ценными подарками оборонного ведомства. 36 защитникам Украины присвоен статус участника боевых действий.

Как сообщалось ранее, новым командующим силами антитеррористической операции стал генерал-лейтенант Михаил Забродский.