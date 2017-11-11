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    Общество

    Сотни тысяч. Выяснилось, сколько военных получили сатус участников АТО

    (обновлено: )24107
    Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, с начала операции знаками отличия Министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами – 39 тысяч 594 человека.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. 

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
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    С начала конфликта в Донбассе статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает Укринформ.

    "С начала антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами – 39 тысяч 594 человека. Статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в АТО", – сказал Лысенко.

    По его словам, только за прошлую неделю более 20 участников АТО  были награждены знаками отличиями и ценными подарками оборонного ведомства. 36 защитникам Украины присвоен статус участника боевых действий.

    Как сообщалось ранее, новым командующим силами антитеррористической операции  стал генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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