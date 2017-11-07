Рада поддержала выделение жилья семьям погибших в АТО военных

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина.Депутаты поддержали проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Документ предусматривает, что помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи более полугода в случае призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, – в течение всего периода ее прохождения.

Законом, в частности, будут упорядочены вопросы обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, которые призваны на военную службу по мобилизации во время особого периода. Так, семьи погибших военнослужащих будут обеспечены жильем вне очереди в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.

Также предусматривается создание правовых оснований для усиления социальной защиты семей военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО). В частности, предусматривается, что обеспечение жильем в случае необходимости этой категории семей осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом министров Украины.

За законопроект во втором чтении и в целом со второй попытки проголосовали 243 депутата.