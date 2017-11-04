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    Общество

    Военные провели ракетные испытания близ Крыма

    (обновлено: )24
    Как сообщило командование воздушных сил Украины, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.
    Военные провели ракетные испытания близ Крыма
    facebook.com/kpszsu

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Военные завершили контрольные летные испытания зенитных ракет средней дальности в Херсонской области, сообщает пресс-служба командования воздушных сил Украины.

    "Сегодня, 4 ноября на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", — говорится в сообщении командования в Facebook в субботу.

    facebook.com/kpszsu
    Военные провели ракетные испытания близ Крыма

    Сообщается, что общее руководство испытаниями осуществлял командующий воздушных сил Украины Сергей Дроздов, всего были осуществлены 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300 по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3"Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

    Кроме того, согласно сообщению, сухопутные войска осуществили более 20 пусков из зенитно-ракетных комплексов "Оса".

    Напомним, в сентябре координационная группа Антитеррористического центра (АТЦ) при управлении Службы безопасности Украины в Донецкой области провела в Мариуполе учения на предмет готовности силовых структур и органов управления региона противостоять террористическим угрозам.

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