КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Военные завершили контрольные летные испытания зенитных ракет средней дальности в Херсонской области, сообщает пресс-служба командования воздушных сил Украины.

"Сегодня, 4 ноября на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", — говорится в сообщении командования в Facebook в субботу.

facebook.com/kpszsu Военные провели ракетные испытания близ Крыма

Сообщается, что общее руководство испытаниями осуществлял командующий воздушных сил Украины Сергей Дроздов, всего были осуществлены 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300 по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3"Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

Кроме того, согласно сообщению, сухопутные войска осуществили более 20 пусков из зенитно-ракетных комплексов "Оса".

Напомним, в сентябре координационная группа Антитеррористического центра (АТЦ) при управлении Службы безопасности Украины в Донецкой области провела в Мариуполе учения на предмет готовности силовых структур и органов управления региона противостоять террористическим угрозам.