В ЕС приравняли кибератаки к военной агрессии

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РИА Новости Украина

Согласно сообщению британского издания Telegraph, дипломаты из разных стран ЕС составили документ, который якобы будет представлен в Брюсселе, в котором говорится, что кибератаки будут приравнены к военной агрессии. Позже источник Sputnik подтвердил, что такой документ действительно существует, хотя и отсутствует в открытом доступе.

Агентство поговорило о значении нового документа с Джеймсом Брауном (James Brown), профессором политологии из Университета Темпл, Япония.

— Все это служит показателем того, что кибербезопасность сейчас является одной из крупнейших проблем. Правительства в особенности обеспокоены этим. Частично дело в том, что кибероружие за последние годы стало гораздо более изощренным. Но это также связано с недавними событиями, которые вывели эту тему в поле зрения общественности. Это предполагаемое российское вмешательство в выборы в США, а также предположение о том, что Северная Корея активно использует кибероружие, чтобы атаковать своих врагов. Страны ЕС считают, что необходимо что-то предпринять. Речь не столько о том, что они действительно начнут давать военный отпор. Этот документ — скорее символ того, что ЕС считает эту тему настолько важной. Они также планируют использовать это как средство устрашения: они хотят показать любой стране, которая раздумывает о том, чтобы запустить кибератаку против ЕС, что ЕС это воспримет крайне серьезно и будет рассматривать все возможные меры ответа.

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Может ли кибератака действительно быть приравниваться к военной атаке?

— Этот вопрос уже долго обсуждается, и вывод, к которому все идет, — да, может. Потому что кибератака может быть не только ограниченным, маломасштабным инцидентом. Она может быть невероятно масштабной: она может затронуть критически важную инфраструктуру страны, обрушить систему транспорта, систему здравоохранения, а в таком случае были бы жертвы. Если [последствия] будут настолько тяжелыми, то вероятно, что кибератака будет приравниваться в военной атаке.

Что касается юридической стороны, то здесь предстоит еще много работы. Теоретически это должно будет соответствовать тем же стандартам, что и традиционный военный ответ. Так что если кто-то наносит кибератаку, ответный удар будет расцениваться как легитимный, только если он наносится с целью обороны. В международном законодательстве сказано, что захватническая война всегда недопустима и незаконна. Однако сила может применяться в целях самозащиты или если Совет безопасности ООН дает на это разрешение. Это в теории. В реальности, как и с традиционными видами оружия, я думаю, мы увидим в будущем, что могущественные государства вероятно будут проводить кибератаки тогда, когда рассудят, что это отвечает их интересам. Даже если с точки зрения международного закона это будет незаконно. Большие, могущественные государства могут игнорировать осуждение со стороны международного сообщества.

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Можно ли безошибочно определить виновников кибератаки?

— Это чрезвычайно сложно… Эксперты часто говорят, что они могут с довольно высокой степенью уверенности определить, что атака происходит из конкретной страны, но это всегда отчасти догадка. Они говорят, что могут определить определенные технические особенности, которые показывают, что атака велась из определенной страны. Но это не значит наверняка, что атаку не вели из другой страны. Есть возможность добавить некоторые из этих технических особенностей в эту атаку, чтобы создать впечатление, что она шла из другой страны.

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Это значит, что чрезвычайно трудно быть абсолютно уверенным, откуда велась атака. И если вы собираетесь нанести ответный удар, вы должны быть абсолютно уверены, откуда она шла.