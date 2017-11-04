О захвате аэродрома в Одессе и бесхребетности военных

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в среду, 1 ноября, заявил, что постовой на военном аэродроме "Школьный" в Одессе должен был стрелять в нападающих на поражение без предупреждения.

Теперь этому постовому и исполняющему обязанности командира воинской части инкриминируют прямое и умышленное неисполнение служебных обязанностей. Вчера им вручили подозрения и задержали, а сегодня — районный суд Одессы должен избрать меры пресечения.

В то же время, как рассказал корреспондент "ГС" из Одессы Александр Тарасенко, полиция открыла уголовное производство по этому делу и нападавших в балаклавах в розыск не объявляли.

Происшествие проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Евгений Солодко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка відповідальність зараз загрожує постовому і виконуючому обов'язки командира частини за статтею "умисне невиконання службових обов'язків", яку їм інкримінують?

Це залежить від того, які були наслідки. А наслідки в нас, наскільки я розумію, поки що не настали. Тобто територія військової частини під контроль інших осіб не відійшла. Тому, я думаю, якщо покарання і буде, то воно буде мінімальним. І знову ж таки, якщо вина цих осіб буде доведена. Те, що 40 осіб проникли на територію військової частини, це надзвичайна подія. І звичайно, я переконаний в тому, що військові мали досить жорстко відреагувати на спробу захоплення військової частини. Є постовий, є караульний, є устав караульної служби, який дозволяє постовому на власний розсуд застосовувати зброю. Він перед тим, як він заступає на своє чергування, проходить відповідний інструктаж. І тому, якщо застосування зброї було б правомірним, то крім подяки від командування військової частини, він нічого би не очікував.

А така, перепрошую, безхребетність військових, яка дозволяє знахабнілим молодикам захоплювати територію військової частини, призведе до руйнації взагалі нашої системи, системи нашої держави. Це з одного боку. З іншого боку, військові зараз знаходяться в унікальній ситуації, коли захищаючи себе або ввірене їм державою майно, і виконуючи всі вимоги, в тому числі, військових статутів, вони можуть бути притягнуті до відповідальності, тому що це комусь стало досить вигідно. Я за часів СРСР не пригадую захоплення військових частин або захоплення їх територій. Тому що будь-який боєць, який знаходився на посту, він мав право і застосовував зброю, отримував за це подяку від командування — 10 діб відпустки і їхав додому провідати своїх батьків. А зараз якась взагалі незрозуміла ситуація.

048.ua Попытка захвата воинской части в Одессе

Зараз якісь є юридичні аргументи для виправдання військовослужбовців чи ні?

Для того, щоб я вам міг чітко розповісти, мені треба знати хоча б мінімально матеріали справи. Я, на жаль, оперую тільки інформацією, яка розповсюджена в ЗМІ.

Військовий прокурор повідомив, що перебіг слідчих дій не може бути розголошений в режимі реального часу. Але ми знаємо, що нападників ніхто не шукає.

Це ще раз підтверджує мою тезу про те, що безхребетність органів правопорядку фактично являє собою загрозу для держави. В якій нормальній країні, я не кажу, цивілізованій, ми до цієї категорії не відносимося, і тим більше, до європейської країни, в якій нормальній країні напад на військовий об'єкт залишається без реакції держави? От зараз визначили крайніми командира і цього патрульного. А чому не шукають дійсно 40 чоловік? Хто їх організував? Хто їх направив? На підставі чого вони туди потрапили? Яким шляхом вони туди потрапили? Це взагалі нагадує якийсь дурдом.

Сьогодні районний суд Одеси має обрати військовослужбовцям запобіжні заходи. Які зазвичай запобіжні заходи обирають військовослужбовцям за подібними звинуваченнями?

Я не знаю, що там написали в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Але сподіваюся, що все ж таки це не буде тримання під вартою. Скоріше за все, якісь певні зобов'язання. Тому що я не вважаю, що в даному випадку осіб необхідно тримати під вартою. Так, треба, щоб було кримінальне провадження, треба розібратися, треба встановити вину кожного, починаючи від дійсно караульного, до безпосереднього начальника, старшого начальника. Потім з'ясувати, хто і на якій підставі намагався захопити військову частину. І щоб це розслідування було всебічне, щоб воно було комплексне. Щоб не з командира військової частини зробили цапа-відбувайла.

Сама ця ділянка, яка стала епіцентром подій, зараз під знаком питання. Тому що Матіос повідомив, що земельна ділянка для військового аеродрому була виділена ще в 1947 році. Проте, вона досі належним чином не переоформлена командуванням військової частини.

За Земельним кодексом, є в нас землі Міноборони. Питання виникає в тому, хто повинен був займатися переоформленням цієї земельної ділянки: чи військова частина, чи командування округу, чи взагалі Міноборони. І тому казати, що цим повинна була займатися військова частина, не впевнений, що можна. Тут треба розбиратися.

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Чи могло статися так, що звинувачуваний постовий був без зброї?

У сьогоднішньому бардаку я не виключаю жодної ситуації, навіть те, що постовий був без зброї. Тому що командування військової частини побоювалося би, що можливо, якісь агресивно налаштовані молодики скоять злочин на постового, відберуть зброю. Такі випадки теж були.

facebook.com/kpszsu Захват воинской части в Одессе

Стосовно самої землі, чи мала право міськрада віддавати цю землю в оренду?

Це залежить від того, який правовий статус цієї землі. І хто, власне, вирішує питання її юридичної долі. Якщо це землі Міноборони, це одне питання. Якщо це землі все ж таки територіальної громади, це інше питання. Якщо немає документів, я не можу відповісти на це питання.

Ранее специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко сообщал, что захваченную территорию воинская часть не поделила с ТРЦ.