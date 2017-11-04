Облава на призывников во Львове: полицию и военных не пустили в клуб

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Охрана не впустила в ночной клуб во Львове полицейских и военных, устроивших облаву на призывников, говорится в заявлении заведения на странице в Facebook.

"Вчера в нашем "Paradox Party-Bar" проводилась закрытая вечеринка наших киевских друзей (DJ Natasha Rostova), во время которой к нам пытались зайти военные и полицейские, по их словам — для проверки документов", — говорится в сообщении.

В клубе утверждают, что охрана заведения запросила у силовиков документы.

"На наши требования предъявить документы, которые являются основанием для проведения соответствующих действий, мы не получили. Соответственно, наша охрана не позволила им осуществить данные действия. Никакие студенты к нам не забегали и у нас не скрывались", — отмечается в заявлении.

Напомним, во Львове ночью на субботу устроили "облаву" на парней призывного возраста.