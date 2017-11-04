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    Общество

    Облава на призывников во Львове: полицию и военных не пустили в клуб

    (обновлено: )57862
    Как отметили в ночном клубе, во время проведения закрытой вечеринки к ним пытались зайти военные и полицейские, по их словам - для проверки документов.
    Облава на призывников во Львове
    press.coop-ua.org

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Охрана не впустила в ночной клуб во Львове полицейских и военных, устроивших облаву на призывников, говорится в заявлении заведения на странице в Facebook.

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    "Вчера в нашем "Paradox Party-Bar" проводилась закрытая вечеринка наших киевских друзей (DJ Natasha Rostova), во время которой к нам пытались зайти военные и полицейские, по их словам — для проверки документов", — говорится в сообщении.

    В клубе утверждают, что охрана заведения запросила у силовиков документы.

    "На наши требования предъявить документы, которые являются основанием для проведения соответствующих действий, мы не получили. Соответственно, наша охрана не позволила им осуществить данные действия. Никакие студенты к нам не забегали и у нас не скрывались", — отмечается в заявлении.

    Напомним, во Львове ночью на субботу устроили "облаву" на парней призывного возраста.

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