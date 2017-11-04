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    Общество

    Каминг-аут Садового. Мэр Львова признался в нарушении ПДД

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    По словам городского головы Львова, нарушить правила дорожного движения его вынудили неправильно припаркованные авто и бездействие полиции.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов понести наказание за нарушение ПДД, совершенное его автомобилем, которое было зафиксировано на фото и опубликовано в соцсетях.

    Александр Аваков. Архивное фото
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    "В четверг мой служебный автомобиль Toyota Avensis (BC4464BH) совершил нарушение правил дорожного движения на улице Дорошенко. Водитель служебного транспорта пошел на этот шаг по моей просьбе. Вину признаем, соответствующие наказание нести готовы", — написал городской голова Львова на своей странице в Facebook.

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    Садовый также объяснил причину, по которой пошел на нарушение ПДД. По его словам, всему виной неправильно припаркованные авто. 

    "Причина проезда по полосе для трамвая — опоздание на важную встречу и пробка на Коперника, на котором полиция упорно не замечает незаконно припаркованные автомобили", — добавил он.

    Facebook Андрея Садового
    Комментарий Андрея Садового по поводу нарушения ПДД

    Ранее РИА Новости Украина сообщало о нарушении правил дорожного движения и другими украинскими чиновниками. В частности, кортеж секретаря СНБО Александра Турчинова развернулся в неположенном месте, а сопровождение генерального прокурора Украины Юрия Луценко регулярно выезжает на полосу встречного движения.

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