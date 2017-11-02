Во Львовской области автобус попал в ДТП: семь пострадавших

ГУ ГСЧС во Львовской области

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В четверг, 2 ноября, на автодороге Львов – Рогатин вблизи с. Залесье Перемышлянского района произошло столкновения автомобиля KIA с пассажирским автобусом Mercedes-Benz, в результате чего семь человек получили травмы. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения в 16:04.

"В автобусе, который курсировал по направлению Львов – Великие Глибовичи, находилось предварительно 29 человек. В результате ДТП пострадало 7 человек", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя, зажатого между конструкциями легковушки. С помощью медицинских носилок пострадавшего через заднее сиденье вынесли из автомобиля и передали медикам. Его госпитализировали в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу.

Шестерых пострадавших пассажиров из автобуса госпитализировали в медицинские учреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.