ДТП в Харькове. Появились детали следственного эксперимента с Зайцевой

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На время следственного эксперимента, в котором участвовала подозреваемая по делу о ДТП в Харькове Елена Зайцева, перекрывалось движение и возобновилось только после ее возвращения в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в среду на месте ДТП с участием Lexus RX 350 Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова правоохранительные органы провели второй следственный эксперимент по воссозданию аварии, которая унесла жизни шести человек.

"Ее привезли из СИЗО в автозаке ради следственного эксперимента. 20-летняя девушка была в наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили", — сообщает подробности ТСН.

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения Lexus — она в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.

Результаты экспериментов и экспертиз следователи не озвучили, несмотря на то, что десятидневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, истек.

В больнице остаются четверо пострадавших в результате аварии, в частности, держат в медикаментозном сне беременную женщину. Одного из пострадавших в аварии уже выписали из больницы.

Второй участник ДТП Геннадий Дронов не участвовал в следственном эксперименте.

dozor.kharkov.ua Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента. Автозак на месте событий

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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Суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".