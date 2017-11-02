В Харькове внедорожник припарковался возле цветов в память о жертвах ДТП

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Водитель внедорожника Mitsubishi припарковался на тротуаре на улице Сумской в Харькове — рядом возле цветов, возложенных в память о шести погибших в ДТП.

Фотографию в соцсети Facebook разместил офицер пресс-службы штаба АТО Алексей Лебедь.

На фото видно, что автомобиль стоит прямо напротив букетов.

"У меня нету ни одного цензурного слова, которым бы я мог подписать это фото. Очень жаль, что вокруг и дальше остается очень много недалеких людей", — гласит подпись под снимком.

В комментариях Роман Мороз написал: "Зраду хватит разгонять. Этот внедорожник был специально так припаркован в ходе следственного эксперимента".

С ним не согласились. "Зачем он специально там был припаркован? Два автомобиля участника дтп, а при чем тут этот автомобиль? Каково его участие в следственном эксперименте? - написал Алексей Лебедь. — Так на эксперименте был Lexus. При чем тут Mitsubishi?"

Следственный эксперимент провели в среду в рамках расследования ДТП в Харькове, произошедшего 18 октября. На место аварии автозаком доставили подозреваемую Елену Зайцеву. Она сообщила следователям о том, как передвигалась в тот вечер. От комментариев защита 20-летней девушки отказалась.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.