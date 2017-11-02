Спецкор: в Харькове раскрыли детали следственного эксперимента по ДТП

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Харькове на месте ДТП, в котором погибли шесть человек, провели следственный эксперимент. Правоохранители попытались посекундно воссоздать ситуацию, которая предшествовала смертельной аварии. В этом приняли участие некоторые свидетели трагедии и участники ДТП, в том числе 20-летняя Елена Зайцева, находившаяся за рулем Lexus.

Как известно, смертельное ДТП произошло 18 октября в центре Харькова, когда автомобиль Зайцевов влетел в толпу людей. В результате, пять человек погибли на месте, еще шестеро были тяжело травмированы. Позже стало известно, что один пострадавший — умер.

По данным полиции, правила дорожного движения нарушила именно водитель Lexus, поскольку ехала на красный сигнал светофора.

Как проходил следственный эксперимент и когда объявят его результаты, прояснил специальный корреспондент радиостанции Голос столицы из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки людей були присутніми на експерименті,чи не заважав він руху транспорту в Харкові?

— Експеримент проходив увечері в середу, починаючи з 20.00 в центрі міста була перекрита площа Конституції, провулок Мечникова та вулиця Сумська. Тобто, самий центр Харкова був перекритий для руху транспорту. Для руху пішоходів ці вулиці і площа перекриті не були, тому людей зібралося достатньо багато. Близько 21-ї з години привезли на місце події Олену Зайцеву, її доставили в автозаку з Харківського СІЗО. Вона увесь час, коли проводився слідчий експеримент, була пристебнута кайданками до одного з працівників правоохоронних органів. Після привезення Зайцевої, на місце також доставили два автомобілі, це Lexus та Volkswagen Touareg, абсолютно такі ж автомобілі, що брали участь в ДТП 18 жовтня. Автомобіль Lexus з боку площу Конституції доїхав до перехрестя Сумської і провулку Мечникова, до самого того місця, де відбулося зіткнення автомобілів. Увесь цей час поруч з машиною, яка їхала повільно, разом із слідчим і правоохоронцями, які в тому числі фіксували на відео слідчий експеримент, йшла Зайцева і давала свої пояснення та свідчення. Таким чином проходив слідчий експеримент. Очевидно, людей і журналістів безпосередньо до Зайцевої не підпускали.

В ході слідчого експерименту у правоохоронців додалося нових подробиць?

— У правоохоронців — можливо. У журналістів та громадськості — ні. Тому що відділ комунікації облуправління поліції ніяким чином не розповсюджує інформацію про слідчий експеримент, про його результати, посилаючись на те, що слідчі, які проводять слідство у цьому провадженні, не дають на це добро. За словами слідчого, який також був присутній на місці, він задоволений результатами слідчого експерименту, і за його словами, були уточнені свідчення Зайцевої. Слід зазначити, що другого учасника ДТП, це водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, його на місці не було. Причин його відсутності не відомо.

Можливо, є погіршення його стану здоров'я?

— Я хочу підкреслити, що слідчий із журналістами абсолютно не спілкується на цю тему. Щодо стану здоров'я, то за відомостями деяких журналістів харківських, Дронов продовжує перебувати в лікарні. Однак, вже не в лікарні швидкої та невідкладної допомоги, а в якійсь іншій харківській лікарні. На цей час він на надто активно спілкується з журналістами. Час від часу його адвокат або у Facebook, або в приватних контактах якісь пояснення дає. Однак, якихось таких масштабних підходів до преси — чи прес-конференцій, чи звернень, як то було у родичів Зайцевої, такого не було.

Правильно розуміємо, що правоохоронці повідомляти про результати експерименту офіційно не будуть?

— За словами начальника облуправління поліції Олега Беха до кінця цього тижня буде завершена автотехнічна експертиза, після цього будуть проведені консультації процесуальними керівниками, і вже тоді вийдуть до журналістів представники прокуратури та поліції і, можливо, щось повідомлять і вкажуть на ступінь вини того чи іншого учасника ДТП.

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Напомним, виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева думала, что успеет проскочить на красный свет. Об этом рассказал патрульный, который общался с девушкой в первые минуты после аварии. А спецкор "ГС" Юрий Ларин сообщил, что виновница ДТП не помогла пострадавшим, их лечат за счет бюджета.