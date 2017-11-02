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    Жуткая авария в Харькове: кадры следственного эксперимента с Зайцевой

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (104)

    (обновлено: )35910
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    На месте смертельного ДТП в Харькове
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента. Автозак на месте событий
    Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    dozor.kharkov.ua
    На месте смертельного ДТП в Харькове
    На месте смертельного ДТП в Харькове
    segodnya.ua
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    dozor.kharkov.ua
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    dozor.kharkov.ua
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    dozor.kharkov.ua
    Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента. Автозак на месте событий
    Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента. Автозак на месте событий
    dozor.kharkov.ua
    Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента
    Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента
    dozor.kharkov.ua
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    dozor.kharkov.ua
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    dozor.kharkov.ua

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    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017

    Следственный эксперимент провели в среду в рамках расследования ДТП в Харькове, произошедшего 18 октября. На место аварии автозаком доставили подозреваемую Елену Зайцеву.

    Движение транспорта в начале улицы Сумской на время эксперимента было перекрыто. 

    Зайцева сообщила следователям о том, как передвигалась в тот вечер. Автомобили разместили на исходные позиции как перед столкновением. Эксперты сделали замеры.

    От комментариев защита 20-летней девушки отказалась.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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