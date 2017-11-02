Жуткая авария в Харькове: кадры следственного эксперимента с Зайцевой

Следственный эксперимент провели в среду в рамках расследования ДТП в Харькове, произошедшего 18 октября. На место аварии автозаком доставили подозреваемую Елену Зайцеву.

Движение транспорта в начале улицы Сумской на время эксперимента было перекрыто.

Зайцева сообщила следователям о том, как передвигалась в тот вечер. Автомобили разместили на исходные позиции как перед столкновением. Эксперты сделали замеры.

От комментариев защита 20-летней девушки отказалась.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.