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    Происшествия

    Смертельное ДТП возле Львова: погибли двое несовершеннолетних

    (обновлено: )8501
    В аварии погибли 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Кроме того, в больницы Львова доставлены в тяжелом состоянии еще 4 пострадавших молодых людей в возрасте 17-21 год.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В селе Гаи Пустомытовского района Львовской области на трассе Львов-Тернополь в результате ДТП 2 человека погибли и 4 госпитализированы. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

    На месте аварии погибли 17-летняя девушка и 15-летний юноша, жители Пустомытовского района.

    В больницы Львова доставлены в тяжелом состоянии еще 4 пострадавших молодых людей в возрасте 17-21 год. Один из них житель Львова, трое – жители Пустомыстовского района.

    Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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