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    Общество

    Во Львове ночью устроили "облаву" на парней призывного возраста

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    (обновлено: )15901
    По данным депутата городского совета Львова Игоря Зинкевича, облава на "ребят призывного возраста" происходит в Галицком районе.
    Призывники и их родственники. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 4 ноября, проезд Кривая липа в Галицком районе Львова перекрыли военные, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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    "Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Facebook Игоря Зинкевича
    Комментарий Игоря Зинкевича

    Также, по его словам, "часть военных с полицией пытались прорваться в заведение "Парадокс".

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    Напомним, на днях правоохранители провели обыск в одном из ночных клубов Киева, во время которого у 17 человек были найдены наркотические вещества. В развлекательном заведении, по данным полиции, также были выявлены 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставили в столичный пункт сбора призывников. Между тем эксперты утверждают, что действия военных и полиции были незаконными

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