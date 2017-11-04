Во Львове ночью устроили "облаву" на парней призывного возраста

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 4 ноября, проезд Кривая липа в Галицком районе Львова перекрыли военные, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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"Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

Facebook Игоря Зинкевича Комментарий Игоря Зинкевича

Также, по его словам, "часть военных с полицией пытались прорваться в заведение "Парадокс".

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Напомним, на днях правоохранители провели обыск в одном из ночных клубов Киева, во время которого у 17 человек были найдены наркотические вещества. В развлекательном заведении, по данным полиции, также были выявлены 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставили в столичный пункт сбора призывников. Между тем эксперты утверждают, что действия военных и полиции были незаконными.