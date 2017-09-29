В России впервые сократили число призывников на десятки тысяч

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Число призывников в России впервые сокращено на десятки тысяч — до 134 тысяч человек — в результате комплектования Вооруженных сил контрактниками, заявил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 134 тысяч человек. В осенний призыв в 2016 году служить пошли 152 тысячи человек.

"Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", — сказал.

По его словам, продолжится комплектование научных и спортивных рот. Он пояснил, что сегодня работают 12 научных рот, в которых проходят службу 648 человек, а также четыре спортивные роты, где служит 381 человек.

Бурдинский напомнил, что 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", которыми предусматривается предоставление отсрочки учащимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.

Напомним, ранее в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ ("Исламское государство") погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов.