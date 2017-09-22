Генпрокуратура обвинила митингующих в Каталонии в призывах к мятежу

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Испании представила в Национальную судебную палату иск в связи с массовыми акциями протеста в Каталонии против задержаний политиков, причастных к планам проведения референдума о независимости автономии, организаторов митингов подозревают в призывах к мятежу, за что законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Иск подан по поводу событий 20 и 21 сентября, "в связи с митингами, которые проводились, чтобы помешать силой действиям властей и правоохранительных органов выполнять свои обязанности по защите конституционного строя", говорится в иске.

В среду ночью, говорится в документе, ряд людей "личности которых не были установлены, воспользовавшись ситуацией, поскольку там находились две тысячи человек, прокололи шины нескольких патрульных машин Гражданской Гвардии, которые были припаркованы напротив совета по экономике, с целью помешать законным действиям".

Кроме того, прокуратура считает, что "добровольцы Каталонской национальной ассамблеи" организовали кордон у здания "чтобы помешать гражданской Гвардии увести задержанных" и угрожали стражам правопорядка, выкрикивая лозунги.

Прокуратура напоминает, что Гражданская Гвардия смогла покинуть здание только утром.

В документе также приводятся слова главы общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, который заявил перед 40 тысячами собравшимися: "1 октября мы проголосуем, если у нас отберут урны, мы их сделаем. Пусть никто не уходит домой, это будет длинная ночь".

Прокуратура приводит слова лидера другой общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, который также призывал к "постоянной мобилизации" в поддержку референдума и против действий властей.

Прокуратура напоминает, что "толпа напала" на три машины Гражданской Гвардии, заставив агентов скрыться в здании совета финансов". Автомобили были разбиты.

В пятницу в Барселоне продолжаются массовые акции протеста. В частности, около трех тысяч студентов собрались в здании барселонского университета, еще одна акция проходит в районе "Города Правосудия" Барселоны и Оспиталет-де-Льобрегат, где предстали перед судом шесть задержанных (восемь были отпущены ранее), в том числе известный каталонский политик, генеральный секретарь (аналог замминистра) совета по экономике женералитета Жозеп Мария Жове. Целью акции объявлено "поддержать товарищей, которые по-прежнему задержаны". В пятницу суд постановил освободить задержанных на время дальнейших разбирательств.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в минувшую среду, были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.