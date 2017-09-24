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    В Сирии погиб российский генерал

    (обновлено: )36401
    Как сообщили в Минобороны РФ, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор".
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ ("Исламское государство"), сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

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    "В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков ИГИЛ погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов", — говорится в сообщении.

    Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор".

    "В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", — отметили в Минобороны.

    Командованием генерал-лейтенант Валерий Асапов представлен к высокой государственной награде посмертно, сообщает военное ведомство.

    Напомним, ранее в воскресенье под минометный обстрел в Сирии попал корреспондент РИА Новости.

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