В Сирии погиб российский генерал

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ ("Исламское государство"), сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков ИГИЛ погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор".

"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", — отметили в Минобороны.

Командованием генерал-лейтенант Валерий Асапов представлен к высокой государственной награде посмертно, сообщает военное ведомство.

Напомним, ранее в воскресенье под минометный обстрел в Сирии попал корреспондент РИА Новости.