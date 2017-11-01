На счет три. Захват военного аэродрома в Одессе

РИА Новости Украина

В Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество. Об этом заявило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Согласно сообщению, инцидент произошел 29 октября, пишет "Поступ".

"В Одессе около 8:45 около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра "Citу Center", частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и вывезли имущество в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ.

"Командование Воздушных сил ВСУ предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями. Ведь военнослужащие суточных нарядов в соответствии с уставными обязанностей имеют право применять оружие во время несения службы", — подчеркивают военные.

В свою очередь полиции Одесской опровергают попытку захвата неизвестными воинской части близ Одессы. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Из-за отсутствия факта правонарушения дело не открыто, сообщил он.

"Хочу полностью опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой командования ВС ВСУ. Дежурная часть полиции получила сообщение о событиях у в/ч, следственная группа выехала на место. Правоохранители выяснили, что строительные работы проходят на территории, прилегающей к в/ч, за ее пределами. У застройщика есть все необходимые документы и разрешения от органов местного самоуправления", — заявил Форостяк.

Думская.net Захват воинской части в Одессе

Он добавил, что полиция изучив данные с камер видеонаблюдения и получив показания свидетелей, установила, что это не "титушки" или неустановленные лица в балаклавах, "а обычные работники — строители, которые обустраивали свой забор с помощью техники — были задействованы экскаваторы, краны.

"Обычный строительный процесс. Без насилия, людей спортивного телосложения или" титушок ". Непонятная такая реакция (со стороны ВС ВСУ), известно, что конфликт длиться давно. Основой является то, что земли за чертой ограждения в/ч, интересуют как военных, так и различных дельцов, часть этой земли горсовет передал для строительства застройщику, который обустраивает там инфраструктурные объекты, что связано с деятельностью гипермаркета (который построят)", — отметил Форостяк.

По его словам, "факт вторжения неизвестных на территорию воинской части не подтверждается".

"Установлено, что вывозили какой-то строительный мусор за пределами в/ч", — заявил Форостяк.

В свою очередь начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило заявил, что "неизвестные в балаклавах без какого-либо предупреждения или документов предприняли попытку несанкцианованого захвата части территории военного объекта".

Между тем военные обнародовали видео захвата территории военной части в Одессе. Неизвестные лица незаконно действовали на части участка воинской части А3571 и военного аэродрома "Школьный". Об этом заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров.

Видео инцидента, который произошел 29 октября на территории в/ч А3571, обнародовано на Youtube-канале телерадиостанции Минобороны "Бриз".

"В результате действий неизвестных лиц территорию воинской части была незаконно изменена на 20 соток", — отметил Добров.

"Группа неизвестных лиц с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический. По этому факту было вызвано Нацполицию, прибыли соответствующие должностные лица ВСП ВСУ, военная прокуратура одесского гарнизона. На вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета", — отметил Добров.

Думская.net Попытка захвата воинской части в Одессе

При этом неизвестные не предоставили решение и предложили Нацполиции обратиться с соответствующим запросом, в ответ на который они готовы предоставить документ. Минобороны изучает ситуацию по поводу незаконного захвата территории военного аэродрома, технической зоны военного городка №10, после получения документов, которые стали основанием для выполнения указанных действий, будут поданы иски в суд и обращения в правоохранительные органы, сообщил Добров.

Кроме незаконного перемещения границ военного городка была проведена незаконная вырубка лесных насаждений — деревьев, которые мешали установлению забора.

Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, ранее опровергший попытку захвата неизвестными воинской части, также разместил видео с места событий у в/ч. На нем неизвестные, которые вырубали деревья и переносили забор, общаются с представителями полиции, пытаясь доказать свою невиновность.

Еще на одном видео с места происшествия видно, как неизвестные мужчины выталкивают с участка, на котором они проводят работы, военнослужащего.

Между тем стало известно, что военной прокуратурой Одесского гарнизона начато расследование нарушения уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода, в военной части А3571 в Одессе, где состоялась попытка захвата территории. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

По данным военной прокуратуры, 29 октября, на территории военного городка № 10 в г. Одессе, на базе которого расположена военная часть А3571 (действующий военный аэродром "Школьный") частные предприниматели с привлечением строителей установили временное ограждение в пределах территории военного городка.

facebook.com/kpszsu Захват воинской части в Одессе

В ходе проведения следственных действий установлен факт переноса металлического забора на территории указанного военного городка. Также установлено, что представителями органов военного управления по данному факту любых исковых требований об обжаловании разрешительной документации до суда не заявлено.

По результатам проведенных следственных действий, военной прокуратурой Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования.

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Кроме того, будет дана правовая оценка действиям военнослужащих воинской части из состава военного караула и командования, а также действиям представителей частных предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду в пределах территории военного городка.