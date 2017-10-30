Захват воинской части в Одессе: спецкор разбирался в ситуации

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Начальник пресс-центра командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Роман Юрчило сообщил о попытке рейдерского захвата воинской части. По его словам, действовали около 40 человек в балаклавах. Они назвались представителями торгово-развлекательного центра City Center. По словам Юрчило, эти люди частично демонтировали ограждение части А3571 и вывезли военное имущество.

Эту информацию опроверг советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк. Он пояснил, что действия происходили не на военном объекте, а возле него. По словам Форостяка, речь идет о вывозе строительного мусора.

В полиции отметили, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления.

Что же там происходило на самом деле, сообщил спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Что вам известно об этой попытке захвата, или строительных работах? Как все происходило?

— История началась сегодня утром в районе школьного аэродрома, там производятся сейчас строительные работы, строится новый торговый центр, и вот сотрудники City Center, они и не зря фигурируют в этой истории, то есть именно этими сотрудниками те молодые люди, которые якобы совершили нападение на военную часть. Так заявили сегодня утром в пресс-службе Военных сил Украины. Они заявили, что в 8.45 было совершенно нападение, что демонтирована часть ограждения, она же вывезена была, и еще какие-то мешки с неизвестными предметами, якобы какое-то имущество военной части, все это было якобы захвачено незаконно.

Но позже, на месте сегодня работала целый день военная прокуратура, работали следователи, также подключились одесские полицейские, и уже вот сегодня ближе к вечеру было заявление официальное одного из главных одесских полицейских, один из заместителей одесской полиции, Руслан Форостяк заявил, что полиция просмотрела все камеры наблюдения, которые стояли на месте, и заявила, что на самом деле никакого захвата не было, и вторжения также не было, а все, кто были запечатлены на этих камерах, это строители с соседней стройки, которую они также проверили, она абсолютно законна, по словам одесской полиции, и все абсолютно рабочие там также находятся легально. То есть на данный момент со стороны полиции заявлений о том, что инцидент исчерпан, никакое уголовное производство открыто не будет, а официального заявления со стороны пресс-службы Военных сил Украины пока что нет, их заявление о том, что совершено нападение, это последнее их заявление.

facebook.com/kpszsu Захват воинской части в Одессе

Они договорились между собой – застройщики и полицейские?

— Очень похоже на то, что что-то все-таки там произошло, но потом как-то была какая-то договоренность, вот очень похоже на какую-то договоренность между полицией, чтобы не поднимать это дело. То есть, может быть, там были какие-то факты незаконной деятельности, потому что свидетелей нет, есть только камеры видеонаблюдения, и то сейчас видео находится только у полиции, кусочек выложен как бы и все, что там произошло на самом деле, на самом деле неизвестно.

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facebook.com/kpszsu Захват воинской части в Одессе

— Да, это на самом деле очень интересно, потому что именно охранники военного аэродрома, то есть школьного аэродрома, это военный объект, который находится в городской черте, на окраине города, но в городской черте еще, то есть вход на него точно находится рядом с жилыми домами, то есть и никакого сопротивления оказано не было, как я понимаю. Этот инцидент случился не у центрального входа на школьный аэродром, а на одной из его дальних частей, но, конечно же, охрана это все видела и знала о том, что происходит вторжение, но никаких действий не предпринимала, только когда уже на место приехали полицейские, когда приехали следователи военной прокуратуры, уже были остановлены все абсолютно действия, которые там происходили, но люди, которые якобы были нападавшими, с места события тогда уже уехали.

facebook.com/kpszsu Захват воинской части в Одессе

Конфликт за эти земли возле воинской части длится очень давно. Расскажите о нем более подробно.

— Да, конфликт на самом деле давно происходит, это просто территория земли — часть пустыря, то есть часть военного аэродрома, но она не используется уже очень много лет, и в таком захудавшем состоянии много лет, и поэтому там не один предприниматель уже пытался ее выкупить, взять в аренду. Это удалось сделать несколько лет назад собственникам крупной сети торговых центров, и они возводят сейчас на участке очередной торговый центр, а рядом еще остается территория, которая, то есть, возможно, на ней и за нее видимо идет какая-то борьба.

Городские власти как-то на инцидент отреагировали?

— Насколько я знаю, еще пока что никаких официальных заявлений от одесской мэрии не было, и чиновники на место тоже не выезжали, по крайней мере, такой информации нет, возможно, все-таки мэрия в любом случае должна дать какой-то ответ в этом вопросе, но я думаю, что это уже будет сделано на аппаратном совещании в понедельник. А сейчас как бы выходной день и не настолько, видимо, серьезный инцидент, поэтому никто из мэра или вице-мэров, никто заявление не делал.

Ранее спецкор Александр Тарасенко сообщал, что в результате пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей, а 39 выживших нуждаются в помощи психолога. А также добавил, что уже не вызывает сомнений, что при постройке лагеря "Виктория" использовали коррупционную схему, и большая часть денег ушла неизвестно куда.