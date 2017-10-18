Кровавые штурмы и жестокие захваты. Чем живет "Нацкорпус"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ультраправый "Нацкорпус" оказался в центре очередного скандала. Представители партии и ВО "Свобода" на днях захватили крупнейший в столице выставочный центр "Парковый" под Верховной Радой, где находится вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, потребовав ее национализации. Они утверждали, что это здание по-прежнему приносит доходы представителям бывших властей.

После инцидента в ГПУ заявили, что вертолетная площадка находится в управлении государственного предприятия, однако националисты до сих пор остаются на ее территории и никого не пускают внутрь комплекса "Парковый", кроме его работников. Президент Петр Порошенко выступил против действий "Нацкорпуса", раскритиковав захват.

Вместе с тем за год существования партии "Национальный корпус", которая была создана на базе нацбатальона "Азов", это не первый подобный инцидент. Активисты партии известны в Украине и за ее пределами не только регулярными стычками и драками, но и погромами с захватами различных помещений.

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Завод АТЕК в Киеве

В конце 2014 года столичный машиностроительный завод АТЕК был захвачен рейдерами при поддержке вооруженных людей в форме полка "Азов" и сотрудников УВД Киевской области. Позднее стало известно, что "Азов" устроил на территории завода тренировочную базу, а также ремонтировал поврежденную технику.

Через год "Азов" заявил, что официально работает с "Благотворительным фондом образовательных инноваций", с помощью которого был подписан договор аренды завода. Ситуацией вокруг АТЕКа заинтересовалась Служба безопасности Украины. В СБУ тогда сообщили, что неизвестные со знаками различия ППСМОН "Азов" осуществляют демонтаж оборудования завода и его порезку на металлолом. "Азов" обвинения отверг и заблокировал здание Фискальной службы, когда комитет кредиторов не захотел подарить завод в управление добровольцам.

Світлана Ковалевська-Зварич в facebook "Азов" на территории АТЕКа

В марте 2017-го года Шевченковский районный суд Киева арестовал тренировочную базу полка "Азов" на заводе и спортивном комплексе АТЕК.

Харьковский Госгеокадастр и стройки

В сентябре 2016 года представители Харьковского отделения Гражданского корпуса "Азов" захватили Главное управление Геокадастра в регионе.

Причиной действий "азовцев" стало восстановление в должности бывшего заместителя начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Виталия Луценко, который в 2015 году был освобожден со своего поста, а с августе 2016 — восстановлен по решению суда. Луценко, по их словам, отказался оформлять землю ветеранам АТО. Радикалы установили рядом с управлением Госгеокадастра пост дежурства и прикрепили соответствующую табличку.

Тогда же в столице "азовцы" с местными жителями захватили здание застройки в Святошинском переулке, 2. "Азов" также опубликовал фото и видеоматериалы разборки ограждения вокруг строительной площадки.

whoswhos.org "Азовцы" захватили здание застройки в Святошинском переулке, 2

Городские и областные советы

В конце мая 2017 года представители "Нацкорпуса" совместно со свободовцами и активистами "Правого сектора" устроили митинг под зданием Львовского областного совета, потребовав принять амнистию для участников АТО. Протест вылился в штурм здания, националисты ворвались в сессионный зал и забросали его дымовыми шашками.

В результате потасовки пострадали 11 правоохранителей и беременная журналистка, а лидер "Нацкорпуса" Билецкий анонсировал подобные штурмы во всех регионах страны и даже поход на Администрацию президента. После этого члены "Нацкорпуса" освободили помещение облсовета, однако разбили под зданием палаточный городок до выполнения их требований.

Буквально через месяц бойцы "Азова", требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, на что полиция в ответ применила слезоточивый газ.

informator.news Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

Пляжи и залы игровых автоматов

Летом в 2017-ом в Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену Хмельницкому.

На пляже шли строительные работы, а противники стройки подожгли строительный лес, выбросили в бассейн емкости с песком и демонтировали металлический каркас на песке. Также активисты снесли пристройки из гипсокартона.

В ходе демонтажа была потасовка с представителями охранного агентства, но полиция оперативно погасила конфликт и задержала самых активных участников драки. На момент столкновений были задержаны восемь человек.

Не безызвестен "Нацкорпус" и погромами различных заведений. Так, в Мариуполе Донецкой области в июле сторонники партии разгромили зал игровых автоматов, выложив ролик погрома на свой канал в Youtube.

"Сбербанк" и Россотрудничество

Ультраправые также известны своими акциями по блокированию российского "Сбербанка" и других "дочек" российских структур в Украине. В апреле этого года волна блокирования отделений "Сберабанка" прокатилась по всей стране. Активисты потребовали, чтобы российские банки полностью ушли с украинского рынка.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская

Самой же "горячей" точкой противостояния стал Харьков, где сторонники "Нацкорпуса" замуровали вход в банк и забросали правоохранителей камнями и бутылками, спровоцировав столкновения. Правоохранители пошли на разгон активистов дубинками и щитами.

Также весной, 8 апреля, члены "Национального корпуса", заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве, где планировалась образовательная акция "Тотальный диктант".

По материалам из открытых источников интернет