Захваченная "вертолетная площадка Януковича": что происходит внутри

Националисты в понедельник, 16 октября, захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича. Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализировать "вертолетную площадку" и провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения.

В среду националисты остаются на территории вертолетной площадки, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича.

Смотрите также: Палаточный городок у Рады "фестивалит": кто ест, кто спит, и все под музыку