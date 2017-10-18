наверх
18.10.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Захваченная "вертолетная площадка Януковича": что происходит внутри

    (обновлено: )124
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 годаПалаточный городок у Рады "фестивалит": кто ест, кто спит, и все под музыку14:39 18.10.2017
    Селфи со вторым подбородком. Сеть покоряет новый флешмоб12:43 18.10.2017
    В Японии придумали перчатки для смартфона в виде кота11:21 18.10.2017
    Сексапильная grid girl из Австралии покорила сеть роскошными формами11:11 18.10.2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017"Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении09:18 18.10.2017
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в КиевеКак прошла первая ночь в палаточном городке под Радой06:54 18.10.2017
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания РадыТретий Майдан в Киеве: у Рады митингующие разбили палаточный городок18:17 17.10.2017
    Столкновения под Верховной РадойФотоитоги 17 октября: третий Майдан в Киеве - столкновения с полицией и палатки17:53 17.10.2017
    Столкновения под Верховной РадойАктивисты vs силовики. Под Радой пролилась первая кровь17:28 17.10.2017
    Все фотоленты

    Националисты в понедельник, 16 октября, захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича. Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализировать "вертолетную площадку" и провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения.

    В среду националисты  остаются на территории вертолетной площадки, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича.

    Смотрите также: Палаточный городок у Рады "фестивалит": кто ест, кто спит, и все под музыку

    Ссылки по теме:
    Теги: