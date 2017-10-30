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    В "нападении" на воинскую часть в Одессе участвовали атошники - СМИ

    (обновлено: )28820
    Активист подтвердил информацию о том, что люди в масках были участниками АТО, и упрекнул администрацию центра в том, что та "натравливает атошников на военных, дискредитируя тем самым Вооружённые силы Украины", говорится в сообщении.
    Захват воинской части в Одессе
    facebook.com/kpszsu

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Среди неизвестных в балаклавах, которые якобы участвовали в рейдерском захвате части территории военного объекта в Одессе, были участники военной операции в Донбассе, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

    Нападение на воинскую часть в Одессе людей в балаклавах. Видео
    Канал InfoResist на Youtube
    Нападение неизвестных в балаклавах на воинскую часть в Одессе

    В воскресенье командование Воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество, они представлялись представителями ТРЦ City Center. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявив, что там проводились строительные работы и вывозился мусор, но за пределами воинской части. Руководитель одесского ТРЦ City Center Андрей Халахур заявил, что строительные работы у воинской части в Одессе проводятся на законных основаниях, а объект никто не собирался захватывать. Вместе с тем военная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы. Следователи дадут правовую оценку действиям военной стражи и командования части, а также установившим забор на ее территории предпринимателям.

    "Активист движения "Свободные люди" Тодор Пановский подтвердил информацию о том, что люди в масках были участниками АТО, и упрекнул администрацию центра в том, что та натравливает АТОшников на военных, дискредитируя тем самым Вооружённые силы Украины", — говорится в сообщении.

    По информации издания, среди участников конфликта также были "представители патриотически-настроенной общественности".

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