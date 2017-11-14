СМИ сообщили подробности обстрела женщины военными в зоне АТО

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-центр штаба АТО сообщает, что накануне в Попасной Луганской области были задержаны двое военнослужащих, которые "нанесли телесные повреждения гражданскому лицу — местному жителю".

По информации источника "Обозревателя", двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части А-3715, при этом захватили с собой два автомата Калашникова.

"Бойцы вызвали такси и пытались уговорить водителя, чтобы он отвез их в Харьков — в объезд блокпостов. Водитель отказался, так как это очень рискованно. В итоге он доставил военных на ж/д станцию города Попасная. Там бойцы приобрели алкоголь, а вот дальнейшее не поддается нормальному объяснению. Около семи часов утра военнослужащие зашли в подъезд многоэтажки и стали стучать во все двери на их пути. На седьмом этаже им открыла пожилая женщина — военные открыли стрельбу из автоматов Калашникова. После чего они выбежали из подъезда, начали стрелять в воздух, потом зашли в соседний подъезд. На лестничном пролете их и задержали правоохранители, прибывшие на вызов", — сообщает "Обозреватель".

По информации источника издания, 63-летняя женщина с огнестрельным ранением ноги была госпитализирована в местную больницу, ее жизни ничто не угрожает.

Полиция выясняет мотивы совершенного преступления.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст.262 и ч.4 ст.296 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением; хулиганство).

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.