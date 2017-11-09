Новым командующим сил АТО стал 44-летний десантник

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Новым командующим силами антитеррористической операции стал генерал-лейтенант Михаил Забродский.

О назначении Забродского 9 ноября заявил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, назначение нового командующего силами АТО это "плановая ротация".

44-летний генерал Михаил Забродский возглавляет десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Ему присвоено звание Героя Украины.

Под руководством Забродского аэромобильная бригада в 2014 году совершила рейд из от Славянска до Мариуполя. Его подчиненные принимали участие в блокировании Славянска, Краматорска, удерживали гору Карачун.

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

В сентябре генпрокурор Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.