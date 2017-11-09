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    Политика

    Новым командующим сил АТО стал 44-летний десантник

    (обновлено: )10001
    Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский назначен руководить силами АТО.
    Командующий сил АТО Михаил Забродский
    Фото Военное телевидение Украины

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Новым командующим силами антитеррористической операции  стал генерал-лейтенант Михаил Забродский.

    О назначении Забродского 9 ноября заявил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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    По словам Лысенко, назначение нового командующего силами АТО это "плановая ротация".

    44-летний генерал Михаил Забродский возглавляет десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Ему присвоено звание Героя Украины.

    Под руководством Забродского аэромобильная бригада в 2014 году совершила рейд из от Славянска до Мариуполя. Его подчиненные принимали участие в блокировании Славянска, Краматорска, удерживали гору Карачун.

    Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

    В сентябре генпрокурор Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.

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