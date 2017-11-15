Добровольные поборы в школах: не сдадите на АТО – пеняйте на себя

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Николаевские страсти

Скандалы в школах вокруг сборов для участников АТО сегодня не редкость. Очередной конфликт вспыхнул в Николаевском муниципальном коллегиуме, который позиционируется как "школа будущего". По данным местных СМИ, члены родительского комитета одного из классов устроили травлю матери-одиночке, которая отказалась сдавать деньги на АТО.

Так, мама восьмиклассницы в родительском чате сообщила, что на АТО сдавать не будет, поскольку и так официально платит военный сбор.

"Я на АТО сдавать не буду, у меня ежемесячно с зарплаты снимают 130 гривен", — написала женщина в Viber.

novosti-mk.org Поборы в школах на нужды АТО

Остальные родители начали апеллировать к ее "совести и морали", а глава родительского комитета напомнила женщине, что та уже платит "со скидкой" 50 гривен сбора вместо 100.

novosti-mk.org Поборы в школах на нужды АТО

"По закону у всех работающих снимают военный сбор, все родители сдают. Почему ты себя считаешь лучше других?" — начали председатель родительского комитета.

Классная руководительница высказала одобрение в пользу "сборов на АТО", полайкав сообщения родителей, взывающих "к принципу порядочности" у матери-одиночки, а в конце написала: "Я вас полностью поддерживаю".

Также родители заявили и о "законности" сборов из-за коллективного решения.

"Добровольно сдавать по 100 гривен в фонд класса было решено коллективным собранием акционеров (т.е. родителей класса). Коллективное решение о каком-то действии для этого самого коллектива является законным. Несогласные в таком случае должны подчиниться большинству", — написали в родительском чате.

По данным николаевских СМИ, в коллегиуме в последние годы основное внимание стало уделяться не объемам знаний для учащихся, а объемам средств, которые удается собрать на АТО.

Отметим, что в октябре николаевский волонтер Лариса Снигур опубликовала в Facebook телефонограмму ОГА и Департамента Образования о помощи бойцам АТО в осенне-зимний период. В частности, речь шла о сборе вещей для солдат: теплых вещей, белья, носков, одеял, противовирусных средств, витамин, сладостей, кофе, чая, сахара, моющих средств и т.д.

Facebook Larisa Snigur Сбор денег на нужды АТО. Объявление

"Не знаю, возмущения кого во мне больше: родителя или волонтера (если что армия в моей жизни появилась с марта 2014). 1. Вопрос от родителя: это ОЧЕРЕДНЫЕ сборы. КУДА все уходит? Отчетность будет хоть когда- нибудь. 2. Вопрос от волонтера: КТО, черт побери, дал вам этот список. Хватит позорить армию! Какие теплые вещи, носки, трусы, спальники? Какой сахар? Или кто то опять пиар акцию устроил? Выборы….. выборы…." — отмечала волонтер.

"Бытовой сепаратизм" и СБУ

Не менее скандальная история произошла в феврале нынешнего года в столичной Славянской гимназии. Между родителями разгорелся скандал после того, как им в школе предложили при возможности помочь вещами и лекарствами воинам АТО, а также детям нарисовать рисунки атошникам.

"Началось все с сообщения классного руководителя о сборе помощи для АТОшников в школе", — написала в соцсети Facebook жительница Киева Татьяна Попова, которая опубликовала скрины из переписки родителей учеников пятого класса в Viber.

"Уважаемые родители! Если есть возможность помочь воинам АТО, на завтра можно принести шапки, рукавицы, носки, пледы, теплую верхнюю одежду, бинты, противопростудные средства. Завтра выезжает машина", — говорилось в сообщении классного руководителя.

В ответ на это предложение одна из мам Светлана Пикта обнародовала фото донецкого памятника с фамилиями детей, которые погибли за время АТО на Донбассе. Впоследствии разгорелась ярая дискуссия между родителями Татьяной и Светланой в закрытой группе приложения Viber.

Попова потребовала объяснений, как это связано с просьбой о помощи военным в зоне АТО. Она же выложила переписку, состоявшуюся в закрытой группе в Viber, на своей страничке в Facebook под хэштегом #побутовийсепаратизм.

"Я в свою очередь не очень поняла Татьяна, про каких "защитников" идет речь у Вас, так как мне и моей семье никогда и ничем не угрожали мои соотечественники с Донбасса", — написала в ответ Светлана. Женщина также заявила, что не хочет, чтобы ее детей втягивали в инициативы, связанные с войной. Муж Светланы Вадим также в Viber добавил, что никто не заставит его ребенка писать письма людям в армии, которые "утюжат мирное население Донбасса".

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Позже Татьяна Попова сообщила, что написала заявление в СБУ, а советник главы спецслужбы Юрий Тандит заявил, что в поведении родителей нет состава преступления и СБУ не будет расследовать этот скандал. Вместе с тем позднее супруга Светланы Пикты все-таки вызвали в СБУ, а сама женщина попала в базу скандального сайта "Миротворец". Также к супругам "наведывались" представители декларирующий национализм организации С14.

Неудобные вопросы президенту

К слову, травлю в свой адрес можно получить не только за отказ "сдавать" на АТО или собирать для атошников вещи, но и за "неудобные вопросы" по поводу спецоперации.

В минувшем году студент Киево-Могилянской академии Тарас Стародубец во время встречи главы государства Петра Порошенко с учениками КНУ им. Шевченко задал президенту неловкий вопрос. Речь шла о том, когда Порошенко отправит своих детей в АТО и когда же закончится война. "Чтобы решить проблему, нужна воля двух сторон. Нашей страны совместно с мировой коалицией и агрессора", — ответил Порошенко. Правда, студент возразил: "Тогда мы заложники, получается". "А вы предлагаете сдаться России?" — возмутился президент. "Нет, я ничего не предлагаю…" — "Тогда послушайте, что я предлагаю!" — повысил голос Порошенко. После этого он проигнорировал вопросы журналистов и поспешил удалиться.

После того, как видео с диалогом стало хитом сети, в СМИ появилась информация, что студента исключают из университета, а в Могилянке ответили, что исключать студента не собираются: мол, все это слухи.

Глава же Генштаба генерал Виктор Муженко пригрозил студенту, что с удовольствием заберет его в армию.

"Вооруженные Силы Украины с радостью примут в свои ряды как выпускников славного Киевского национального университета им. Т.Шевченко, так и других вузов любой специальности", — заявлял Муженко.

По материалам открытых источников интернет